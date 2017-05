Cómo saber si tu perro siente dolor

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los perros se comunican con nosotros de diferentes formas pero, lamentablemente, el habla no es una de ellas. Por eso, a veces resulta muy complicado saber si se encuentran bien de salud. Eso sí, fijándonos en su comportamiento, podemos darnos cuenta de si sienten dolor o tienen algún tipo de problema.



Hoy en Animal Mascota queremos hablarte sobre algunas de las señales que indican que los perros pueden estar sintiendo dolor. ¿Nos acompañas?



Se lame demasiado



En primer lugar, queremos comentar que cuando a los perros les duele algo, suelen lamerse más de lo habitual, concretamente en la zona donde sienten el dolor. Es la manera que tienen de sanar y curar la herida, aunque ésta sea interna.



Sueño y alimentación



Por otro lado, es importante que tengas en cuenta que los perros que sienten dolor suelen cambiar su comportamiento en lo que se refiere al sueño y a la alimentación. Lo más normal es que duerman más y que pierdan el apetito. Eso sí, debes saber que en algunos casos no comen porque les cuesta llegar a la comida.



Ladridos excesivos



Los canes que sienten dolor también suelen ladrar más de lo habitual. Eso sí, también podrá ser una señal de dolor que tu perro disminuya sus ladridos. Además, es importante que tengas en cuenta que también suelen jadear de manera excesiva, aullar, gruñir y gemir.



Aislamiento



Otra señal de que el perro está sufriendo dolor es el aislamiento. En muchas ocasiones, los canes que sienten dolor empiezan a mostrarse más antisociales y evitan el contacto físico. En algunos casos, incluso, se vuelven agresivos. Eso sí, hay perros que actúan al contrario, es decir, buscan afecto constantemente.



Otras señales



También podrás darte cuenta de si tu perro siente dolor si ves que mantiene el torso arqueado, se mantiene demasiado tenso, cojea, no quiere subir escaleras o no acude a buscar sus juguetes.



FUENTE: https://animalmascota.com/como-saber-si-el-perro-siente-dolor/