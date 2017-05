Christie's: Desciende la venta de casas de lujo en 2016

LOS ÁNGELES, California(AP )

Las ventas globales de casas de lujo descendieron en 2016 por segundo año consecutivo, aunque un número récord de propiedades se vendieron por más de 100 millones de dólares.



Un informe difundido el miércoles por Christie's International Real Estate revela que las ventas de casas por 1 millón de dólares o más aumentó 1% en el mundo el año pasado.



Esto representa una caída brusca con respecto a 2015, cuando las ventas de casas de lujo aumentaron 8%, y con 2014, cuando se registró un salto de 16%.



A pesar del escaso aumento de las ventas, Christie’s dijo que los precios aumentaron 2% con respecto al año anterior. Y por primera vez, se vendieron 10 propiedades por más de 100 millones de dólares cada una.



El precio más alto, superior a 270 millones de dólares, fue para una mansión en el vecindario The Peak en Hong Kong.



La Mansión Playboy también estuvo entre las más caras al recaudar 105 millones de dólares. La propiedad, situada en dos hectáreas (cinco acres) en Los Ángeles donde se han realizado innumerables fiestas con celebridades, fue adquirida por Hugh Hefner en 1971 por 1.05 millones de dólares.



La inmobiliaria de propiedades de lujo basó su informe en un análisis de los datos de venta y otros factores para viviendas vendidas por 1 millón de dólares o más en 101 mercados en el mundo. El reporte no incluyó las ventas privadas.



Veinticuatro de los mercados analizados registraron fuertes caídas en las ventas, en tanto 19 tuvieron aumentos importantes. Las ventas no registraron cambios en los restantes.



A pesar del fortalecimiento de la economía global y los records alcanzados por los mercados de valores, los compradores y vendedores adinerados optaron por una actitud cautelosa ente la incertidumbre geopolítica que caracterizó 2016, con la decisión británica de abandonar la Unión Europea, las nuevas restricciones chinas sobre las salidas de capital, las elecciones presidenciales estadounidenses y las sanciones rusas.



Las ventas cayeron 67% con respecto al año anterior en el Reino Unido, 4% en Estados Unidos y 29% en los mercados de Asia-Pacífico. En cambio, aumentaron 20% en Europa y 44% en Canadá.



Otra señal del enfriamiento del mercado el año pasado fue que las propiedades de lujo pasaron en promedio 220 días antes de ser vendidas, 13% más que en 2015, dijo Christie’s.