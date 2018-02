¡Tener una mascota en casa es muy recomendable!

(Tomada de la Red)

Desde siempre, las #MASCOTAS han jugado un papel muy importante en el desarrollo humano, ya que desde hace mucho tiempo, el tener un animal que este a nuestro cargo ha sido una acción que nos desarrolla el sentido de la responsabilidad y protección. Existen muchos tipos de mascotas de muchas especias que podemos adquirir y/o adoptar para que nos haga compañía.



Mascotas mas comunes

Las mascotas típicas con las que nos encontramos todos los días cuando visitamos a alguien a su casa o inclusive cuando vamos por las calles son las siguientes:



Perros: Estos #Animales son las mascotas mas comunes; en todos lados los podemos encontrar, y sin duda son las mascotas que las personas mas quieren porque son cariñosos, juguetones, se dejan acariciar, y prácticamente son fáciles de alimentar [VIDEO].



También las personas los adquieren porque les dan protección ya que si son enseñados a proteger a sus amos, pueden evitar algún asalto entre otras cosas.



Gatos: Estos mininos son también muy cotizados en los hogares, ya que son muy bonitos cuando son pequeños y dan mucha ternura (cosa que nos agrada mucho a los humanos). Aparte de todo, son muy adquiridos porque tienen un porte muy elegante y son sigilosos aunque tiene la fama de ser un poco egocéntricos, pero al final siguen siendo muy amados por las personas.



Aves: Entre las aves preferidas por los humanos para tenerlas como mascotas son los canarios y los periquitos australianos ya que son muy agradables a los ojos y a los oídos por que se la pasan cantando todo el día y tienen muchos colores vivos que dan alegría a la casa y mucha vista.



Cabe resaltar que hay muchas especies de aves que no pueden tenerse como mascotas por ser ilegales y estar en peligro de extinción; es por eso que se invita a no adquirir esta clase de animales ya que estaríamos incurriendo en un delito y en la afectación de la fauna silvestre de nuestro país.



Mascotas exóticas

Son las mascotas que no pueden encontrarse típicamente en los hogares ya que algunos requieren cuidados especiales o simplemente la gente no esta acostumbradas a ellas.



Reptiles: Entre las mascotas exóticas se encuentran los reptiles, donde se pueden encontrar tortugas, iguanas, lagartijas y serpientes. Todas estas mascotas tienen una alimentación especial y deben de tener cuidados especiales ya que pueden llegar a ser muy delicados. Como se mencionó anteriormente, también hay reptiles que son ilegales por estar en peligro de extinción.



Conejos: Los conejos son muy agradables a la vista ya que tanto en su etapa de recién nacido como de adulto, son muy tiernos y bonitos y eso le es muy grato a las personas.



Deben de llevar cuidados especiales ya que son delicados con la alimentación.



Cuyos o Cobayas o Conejillos de indias: Comúnmente conocidos como cuyos, estos roedores [VIDEO] suelen ser muy juguetones, ya que su naturaleza es estar siempre moviéndose de un lado a otro. Son muy agradables a la vista ya que aunque sean hembras o machos, recién nacidos o adultos, tienen una cara que hace sentir ternura a los humanos. Su alimentación es muy especial ya que no comen cualquier verdura ni cualquier tipo de pellets; inclusive el tipo de heno que se les debe de dar debe de ser de ciertas características. Son animales muy curiosos ya que siempre andan indagando por donde esconderse y eso les da cierta genialidad. Es altamente recomendable tener uno de estos animalitos en casa si es que deseas tener una grata compañía. #CuyosFelices



