¿Qué intentan decirnos los gatos cuando nos maúllan?

(Tomada de la Red)

Los gatos no maullan para comunicarse con otros gatos: maúlan para comunicarse con los humanos. Por consiguiente, ¿qué están tratando de decir exactamente?No lo sabemos todavía, pero empezamos a discifrar las claves de su lenguaje: es mucho más complejo de lo que parece y depende del dialecto que hable su dueño, según aspira a determinar una nueva investigación.Hablando con gatosCasi todos los dueños de mascotas del estado de Nueva York hablan con sus mascotas como si fueran humanos, según una encuesta reciente. Los gatos también tratan de hablar con los humanos, según un estudio realizado en Suecia.Investigadores en Suecia intentan darnos claves para empezar a identificar los patrones melódicos de los maullidos de gato: ¿Tiene hambre o le duele algo?, por ejemplo. Además, la forma en que hablas con tu gato podrían influir en cómo responde tu gato, según sospechan.Por eso quieren comparar el maullido de gato en dos regiones de Suecia donde las personas hablan dialectos diferentes. Dado que la cantidad de gatos que viven como mascotas en todo el mundo se calcula en cientos de millones, la investigación podría ayudar a que los gatos y los humanos se comunicasen mejor.De momento, Suzanne Schötz, autora principal de esta investigación de la Universidad de Lund, está reclutando gatos y sus seres humanos desde Lund, en el extremo sur de Suecia, y desde Estocolmo, a 500 kilómetros al norte. Ella también espera descubrir si los maullidos de los gatos significan cosas diferentes, y si responden de manera diferente en función de cómo les hablamos.Los gatos usan señales visuales y vocales para comunicarse con los humanos, pero necesitan vocalizar para llamar nuestra atención. Con otros gatos, tienden a confiar en las señales visuales y olfativas. Cuando un gato dice "miau", normalmente está dirigido a un ser humano, no a otro gato.Si la mayoría de los gatos usan melodías similares para decir "Tengo un poco de hambre, me gustaría comida ahora", y también usan melodías similares para decir: "Tengo mucha hambre, me muero de hambre", podemos comenzar a tratar de entender lo que están diciendo. Tal vez ciertas razas usen ciertas melodías, o los gatos que viven en países donde el habla humana tiene ciertos patrones melódicos vocalizarán de manera diferente. Si podemos encontrar que los gatos adoptan estas melodías, podemos ayudar a los dueños de gatos a interpretar mejor estas señales. Miau.Fuente:https://www.xatakaciencia.com/biologia/que-intentan-decirnos-los-gatos-cuando-nos-maullan