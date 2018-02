'¿Cómo vestía Jesús?', cuestiona experta

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Joan Taylor, profesora del King's College de Londres, publicó un artículo titulado ¿Qué usó Jesús?, donde recuerda las distintas formas en que el "Rey de los judíos" alejándose de como se pudo ver en realidad.



Sin embargo, la autora del libro What did Jesus look like? recordó que en la Biblia hay poca información con detalles, como un manto largo o que estuvo en sandalias, y que ahora sabemos cómo son debido a las sandalias de Judá conservadas en cuevas junto al Mar Muerto.



La experta asegura que en esos tiempos las túnicas de los hombres terminaban un poco abajo de sus rodillas y no en los tobillos, como se ha llegado a representar en obras de arte.



Taylor agrega en su publicación en The Conversation que las túnicas largas solo eran utilizadas por hombres acaudalados, e incluso el mismo Jesús criticaba presuntuosidad de esas personas en Marcos 12:38.



La experta del King's College duda que Jesús haya tenido el cabello tan largo como se lo presenta en obras de arte debido a las normas para los hombres de aquellos años y que debió vestir ropas similares a otros hombres judíos.