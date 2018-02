Arte huichol colorea a Reforma

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El arte huichol llegó a Paseo de la Reforma a través de diez esculturas monumentales. Las obras se exhiben desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta la Estela de Luz, un camino embellecido por los multicolores característicos del arte huichol. El paso de algunos transeúntes se ve interrumpido por el brillo de los millones de chaquiras bañadas en oro y plata, o en combinaciones de colores que representa la multiculturalidad de México.



César Menchaca, curador de La Exposición Huichol más Grande del Mundo, comentó en entrevista que la intención de esta muestra es dar a conocer al público "lo maravilloso y la magnificencia del arte wixarika", como estas piezas que fueron creadas por artistas huicholes en un taller impulsado por la empresa social y cultural Paricuta y Menchaca Studio.



Un taller que, según el curador, nació con la idea de erradicar las dificultades a las que se enfrentan estos artistas para comercializar sus creaciones, ya que normalmente se enfrentan al regateo o el pago injusto.



Estas piezas tienen un valor particular pues para algunas, sostuvo, el proceso de creación tomó hasta cinco años, desde el boceto hasta su montaje. Por ello, dijo, estas obras deben considerarse como un arte y no un proceso artesanal.



El título, explicó Menchaca, se debe a que se trata de las obras más grandes de arte wixárika que se han hecho hasta ahora. El famoso Vochol se consideraba como la obra más grande, pero las de Reforma rebasan sus magnitudes; por ejemplo, hay un carro de Fórmula 1 que mide cinco metros, o un rinoceronte de tres metros.



Desde que se inauguró este miércoles, las figuras y esculturas atraen la mirada de los transeúntes sobre Reforma, desde los que no tardan más de un minuto en apreciarlas, tomar un par de fotos o selfies, hasta los que se toman el tiempo de observar los detalles.



La muestra se podrá ver todo el mes de febrero en Reforma.