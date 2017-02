Remedio fácil y rápido contra la celulitis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría de las mujeres combaten contra la celulitis ya sea con ejercicios, tratamientos y dietas, sin embargo, estas rutinas no siempre son efectivas



Al contrario de lo que se piensa, la celulitis no aparece en las personas pasadas de peso, existen diversos factores por el que aparece la piel de naranja. Algunos de ellos pueden ser:



Factores hormonales, cuando se produce más hormona de los normal ocasiona que se desarrolle más celulitis, esto puede ocurrir generalmente durante la pubertad, el embarazo o el uso de anticonceptivos.



Factor hereditario, sin importar que lleves una estilo saludable puedes tener piel de naranja si tus ascendientes padecían de esta enfermedad.



Factores alimenticios, cuando se consume muchas calorías lleva a la acumulación de tejido graso, lo que favorece la aparición o empeoramiento de la celulitis.



Sedentarismo, aquellas personas que no realizan ningún tipo de ejercicio corren mayores probabilidades de desarrollar celulitis.



Malos hábitos, fumar o ingerir mucho alcohol impide la correcta depuración del organismo y dificulta la circulación sanguínea.

celulitis



SENCILLO REMEDIO CASERO CONTRA LA CELULITIS



Si estás pensando en cambiar tu estilo de vida para eliminar o combatir la celulitis te traemos una receta casera bastante efectiva y sencilla de realizar.



Esta crema te ayudará a estimular el flujo sanguíneo y liberar las toxinas para evitar o eliminar la piel de naranja.



¿Qué necesito?



¾ de taza de aceite puro de coco

2 cucharaditas de cera de abeja

3 cucharaditas de agua de hamamelis

10 gotas de aceite de enebro

20 gotas de aceite de ciprés

10 gotas de aceite de toronja

¿Cómo lo hago?



-En un recipiente agrega el aceite y la cera de abeja, colócalo sobre una olla y deja que se derrita a baño de María durante 5 minutos. Deja enfriar.



-Agrega el aceite de hamamelis y mezcla muy bien.



-Luego debes añadir el aceite de enebro y de ciprés. Revuelve bien y reserva en un frasco por 24 horas.



-Una vez pasado el tiempo, añade el aceite de toronja para obtener una aroma agradable.



Mantén esta crema siempre tapada. La puedes utilizar después de bañarte, debido que en ese momento es cuando los poros están abiertos.