Cinco cosas que no debes hacer para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El inicio de año puede venir acompañado de algunos kilos de más, que fueron adquiridos gracias a la ingesta de la comida de las fiestas de diciembre.



Si este es tu caso, y deseas bajar de peso, la nutrióloga Gabriela Noriega Orvañanos explica las cosas que definitivamente no debes hacer para lograrlo, pues podrían ocasionar daños a tu salud.



1. Saltarse las comidas



Este es un mal hábito que perjudica al organismo y provoca mareos y descompensaciones. “Al saltarse el desayuno, no hay la energía necesaria para iniciar las actividades del día y en la comida que sigue, el hambre será mayor al igual que la ingesta”, advierte la nutriologa.



2. Realizar dietas que no estén equilibradas



Al iniciar un régimen alimenticio para perder kilos, es necesario acudir con un nutriólogo. Quitar alguno de los grupos alimenticios de manera arbitraria, sin tomar en cuenta los kilos de más y la salud del paciente, resulta totalmente perjudicial. “Una dieta no debe privar de alimentos, sino equilibrarlos para lograr el objetivo”, recomienda Noriega Orvañanos.



3. Eliminar las grasas



Existe la idea de que perder peso se obtiene de manera más rápida eliminando las grasas, sin embargo, la nutrióloga señala que son necesaria para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo y durante una dieta el consumo debe ser controlado.



4. Eliminar los carbohidratos



El pan, la tortilla y los alimentos con alto contenido de azúcar siempre son satanizados por las personas que desean bajar de peso. Sin embargo, su consumo es indispensable para el control del peso. La dieta ideal debe tener un equilibrio de grasa, proteínas y carbohidratos.



5. Exceder el consumo de productos light



Estos alimentos contienen en promedio 30% menos calorías, grasas, sodio y azúcares que los normales y para compensar, se añaden otras sustancias como la sal. Una dieta donde los productos light predominen, aumenta los triglicéridos y disminuye el colesterol bueno.



No hacer cualquier dieta ni privarse de alimentos es la principal recomendación de la nutriologa Noriega. Depende de los kilos de más y la salud de cada paciente para saber el tiempo en el se baje de peso.



“El bajar un 1% del peso que se tiene, en el lapso de una semana es lo ideal”, concluye Orvañanos.