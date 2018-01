Ocho recomendaciones para tener a un conejo de mascota

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si quieres un regalo diferente, tierno y fácil de cuidar, los conejos pueden ser tu mejor alternativa.



Aunque perros y gatos ocupan sin duda los primeros lugares a la hora de elegir una mascota, sin duda cada vez son más los que optan por otras alternativas menos tradicionales.



En ese marco, los conejos representan una de las posibilidades más atractivas dadas sus características y por la facilidad que conlleva su cuidado.



A continuación te entregamos ocho consejos que te ayudarán a tener a una mascota diferente y, a la vez, asegurarte de brindarle todos los cuidados que necesita.





MUCHO OJO CON ESTO





COMIDA

Un conejo sano debe comer distintos tipos de verduras crudas, pues no está preparado para digerir comida prefabricada como pellet. Según quienes conocen del tema, lo ideal es que coma unos tres tipos de verduras al día.





HENO

Ellos deben tener siempre heno cerca, pues es muy bueno, ya que beneficia su sistema digestivo y los ayuda a no tener problemas con sus dientes, pues con el heno los sierran para que no crezcan más de lo normal.





AGUA

Los conejos toman mucha agua, pero suelen desparramarla para todas partes, por lo que lo ideal es que mientras sea cachorro le enseñes a benerla en los recipientes destinados para ello. Recuerda que además esta es la manera más higiénica de darle agua a tu regalón.





CACHORROS

Gazapos se llaman los conejos recién nacidos y hasta que cumplen los 6 meses de edad. Estos gazapos pueden presentar comportamientos muy distintos de los ejemplares adultos y suelen ser muy cariñosos. Si se fomenta el vínculo con juegos y cariños, ellos responderán de igual manera cuando mayores.





ESQUINERO

Estos animalitos son más despiertos de lo que se piensa, por lo que, por ejemplo, se les puede enseñar a hacer sus necesidades en un solo lugar. Si quieres que haga en su jaula, debes instalarle esquineros en aquellos lugares en los que suele hacer sus necesidades para que se acostumbre al sustrato, el que luego hay que poner en la jaula para que él sepa que tiene que hacer ahí.





MADRIGUERA

Los conejos necesitan contar con un lugar propio, algo así como una madriguera. Para ello debes brindarle una jaula, idealmente grande, para que cuando tú duermas él pueda pasearse a sus anchas, debido a que son animales muy activos. Para que te quede claro, un conejo adulto debería tener una jaula de al menos un metro.





CELO

Aunque son súper tiernuchos, cuando los conejos entran en celo se pueden poner muy agresivos, en particular las hembras, que tienden a cuidar su madriguera, aunque los machos también pueden tener actitudes hostiles, como orinar en lugares que antes jamás lo habían hecho. Por lo mismo, debes tener paciencia con ellos, ya que en esta época el conejo suele olviar lo aprendido. Una buena opción para evitar estos problemas es esterilizar a tu coneja o conejo.





UÑAS

Al igual que en perros y gatos, las uñas de los conejos también pueden ser un arma para ellos, por lo que hay que cortárselas de tanto en tanto, aunque se debe tener especial cuidado, pues son animales muy inquietos. La experiencia indica que lo mejor es ponerlos boca arriba, ya que se despistan y pueden quedarse quietos. Pero mucho ojo, porque no hay que cortar mucho, pues pueden sangrar ya que dentro de las uña tienen una vena.



FUENTE: http://www.lacuarta.com/noticia/ocho-recomendaciones-para-tener-a-un-conejo-de-mascota/