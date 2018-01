MADRID, España(Tomada de la Red)

Los gorriones pueden convertirse en una encantadora mascota, ya sea en un estado de cautiverio total estando en casa en una jaula o en medio libertad, porque al interactuar con el hombre, los gorriones suelen ser amigables y adaptables al contacto humano, lo que los hace diferentes del resto de las aves, algunas tan poco inclinadas al contacto con el hombre que lo evitan totalmente.



Los gorriones tienen cualidades que los hacen ideales para tenerlos en casa, porque no se necesitan colonias de gorriones, se adaptan bien en pareja, porque practican la monogamía y ponen huevos en la primavera en tres o cuatro ocasiones produciendo el nacimiento de hasta cinco gurriatos, como se denominan los pequeños gorriones. Los incuban ambos y a los 14 días los pequeños gorriones están listos para valerse por si mismos.



Los gorriones como mascotas es ideal mantenerlos en semicautiverio para que puedan volar, aunque como animales amigables y de costumbre volverán a la pajarera o lugar destinado que hayan asumido les has asignado para vivir. Son pequeños no más de 13 ctms, el macho más grande ligeramente que la hembra, es más intenso el color del plumaje del macho. Su plumaje es más colorido y hasta ligeramente divertido porque suele tener una mancha negra que parece una corbata pero también plumaje gris en la coronilla, la nuca y la frente.



Conocido científicamente como Passer Domesticus, el gorrión está presente en todos los continentes aunque se dice que se originó en Eurasia, solamente no se han detectado los mismos en gélidas temperaturas como Alaska y la Antártida. Por demás igual migran que son estables en un solo lugar. Suelen vivir hasta 13 años menos cuando están en libertad. Se alimentan fácilmente con lo que van encontrando a su paso y como mascota se pueden alimentar también con facilidad, generalmente con papillas, agua y migas de pan.



Fuente: http://www.mascothouse.es/los-gorriones-como-mascotas m&m