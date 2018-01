7 Mascotas ideales para casas pequeñas

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Tomada de la Red)

Hoy en día las grandes ciudades están repletas de casas pequeñas, donde apenas caben cuatro integrantes de una familia, incluida una mascota. Aunque esta última debe de acostumbrarse al pequeño espacio.



Existen animales que no necesitan de un gran patio para correr. Mientras tengan lo indispensable para vivir, pueden ser los mejores compañeros de casa.



Como es el caso de los perros de razas pequeñas que con el paso del tiempo han cambiado las largas caminatas por los suaves y confortables sofás de sus dueños.



Aquí les presentamos siete mascotas ideales para casas pequeñas.



Peces



Son la mejor mascota que los niños puedan tener. No necesitan de una alberca entera para vivir, pero si una pecera limpia y con el alimento suficiente para su desarrollo.



Hay una gran variedad de peces ideales para tener en casa, los más recomendables son los “Bettas”, ya que no necesitan la constante oxigenación del agua como otras especies, evitando muchos gastos a sus dueños.



Tortugas



Necesitan de una pecera con una buena profundidad para que naden sin problemas y un espacio de tierra para sus momentos de descanso. Es recomendable que su pecera reciba el calor y la luz del sol.



Las tortugas son omnivoras, pero a pesar de que puedan comer todo tipo de alimentos se recomienda comprar los productos especiales para su nutrición, así garantizaremos la vida sana del animal.



Hámster



Son pequeños, de fácil acceso y muy baratos. Necesitan de una jaula o pecera con una alfombra de virutas de madera, este material les dará calor además de absorber los malos olores.



Su alimentación es muy barata pues comen semillas, frutas y verduras. Además para su desarrollo es importante el ejercicio, por ello se recomienda una rueda donde puedan correr o túneles que se pueden construir con tubos de cartón.



Iguanas



Para su desarrollo necesita de un terrario que puede ser instalado en una pecera con algunas piedras. Se alimentan de insectos y algunas verduras.



Es importante aprender a convivir con ellas, son animales que tardan en adaptarse a su espacio, además de ser muy nerviosos. Se recomienda dar un espacio fijo.



Gatos



Lo único que necesitan estos animales son: una caja de arena y juguetes para rascar sino los tienen, no se preocupen, ellos los encontraran. Son fieles pero muy independientes.



Perros



Razas como los Chihuahuas, Yorkshire, Pomeranian, Pekines, Poodle, Schanuzer mini son canes que no requieren de mucha actividad física. Son animales que prefieren estar en los brazos de sus dueños, algunos ejemplares suelen tener las defensas bajas o problemas óseos, por ello se deben tener más cuidado.



Cerdos miniatura



Además de poseer una inteligencia que supera a los perros y gatos, son muy limpios y cariñosos. Hacen del baño en un solo sitio, comen frutas y verduras y su altura máxima es de 35 cm.



Sin mencionar que a algunos les gusta bañarse diario, son resistentes a las enfermedades y disfrutan mucho la compañía de sus dueños. La única desventaja es que son muy caros.



FUENTE: https://www.publimetro.cl/cl/ciencia/2014/05/28/7-mascotas-ideales-casas-pequenas.html