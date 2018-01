Te decimos qué debes usar para disimular la cadera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

LACMA event wearing Gucci By Tom Ford Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Nov 13, 2017 at 8:42 PST

Yeezy Season 6 Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 1, 2017 at 9:28 PST

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el Dic 23, 2017 at 2:22 PST

💙 Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el Dic 14, 2017 at 7:16 PST

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el Dic 12, 2017 at 3:01 PST

Actualmente los cuerpos llenos de curvas son un referente de sensualidad; sin embargo, aunque amemos nuestra figura curvy, existen prendas que son poco favorables para nuestra silueta, ya que lejos de acentuar positivamente nuestra cadera, pueden hacernos lucir extravagantes o poco elegantes.Por eso, nosotras te traemos estos tips de moda que les dirán cómo disimular esa zona del cuerpo.Para las chicas que requieren de un look profesional que les ayude a disimular un poco las caderas, les recomendamos que usen blazer de corte largo, así como Kim Kardashian, pues es una prenda que te hará lucir elegante y sensual al mismo tiempo.Aunque las estas decembrinas ya terminaron, el Invierno sigue arrasando y una de las prendas que ayuda a estilizar la figura de las mujeres con caderas anchas son los abrigos largos. Puedes usar los tipo wrap (cruzados) o militar; ya que ambos diseños ayudan a estilizar la figura.Una de las prendas que más va a dar balance a tu silueta son las blusas estampadas, pues visualmente atraen la atención hacía la parte superior de tu outfit restando protagonismo a tus caderas. Puedes usar puntos, ores o animal print, solo recuerda combinar perfectamente los colores y patrones en todo tu look.Este tipo de faldas son perfectas para la mujeres con caderas anchas, pues su vuelo ayuda a dar la impresión de simetría entre tus hombros y la parte posterior de tu cuerpo, así tu figura lucirá balanceada y estilizada.Sabemos que esta es la era de los skinny jeans, pero la mejor opción para las chicas con grandes curvas, son los pantalones rectos, ya que este tipo de corte mantiene una proporción perfecta entre la cintura y los tobillos que te ayudarán a equilibrar tu figura.Los vestidos cruzados ayudan acentuar la parte de la cintura en las mujeres y sirven para dar protagonismo a nuestras caderas de una forma positiva, por eso son un must have en el armario de las celebridades como Beyoncé y a ti no te pueden hacer falta.