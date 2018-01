David Beckham lanza su línea de belleza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

David Beckham, el quinto hombre más guapo del mundo según la ciencia, pero el número uno en nuestros corazones, lanzará su propia línea de cuidado personal para hombres.Su nueva línea House 99 tiene mucho significado para el ex futbolista, la palabra “House” refleja la meta de Beckham de crear una comunidad de aficionados al grooming que pretende crear y “99” es un tatuaje que tiene en una de sus manos, es el año en el que se casó con Victoria Beckham, en el que nació su primer hijo Brooklyn y en el que ganó tres campeonatos con el Manchester United.House 99 fue creada junto con L´Oréal Luxe y se trata de una barbería británica con elementos como cabello, la piel, la barba y los tatuajes, haciendo algo totalmente nuevo. "Estoy muy emocionado de poder compartir por n House 99 con todo el mundo. Para mí, el grooming no es sólo una cuestión de cómo te ves, sino de cómo te sientes. Se trata de estar cómodo, de probar cosas nuevas y de dar forma a tu siguiente look. House 99 brinda la inspiración y los productos adecuados para experimentar y sentirse como en casa”, declaró Beckaham en su cuenta de Instagram.Por el momento cuenta con 21 productos para el cuidado de la piel, el cabello, la barba y el cuerpo, quienes fueron creados y aprobados por el mismo Beckham, estarán a la venta en Harvey Nichols a partir del primero de febrero tanto en las tiendas físicas como en línea y después será lanzada a todo el Reino Unido.House 99 promete llegar a 19 países en el mes de marzo, aún no sabemos si México será uno de ellos, pero sería bueno experimentar la rutina de grooming de uno de los hombres más guapos del mundo.