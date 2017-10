(Tomada de la Red)

Puede parecer una locura, especialmente en ambientes muy ejecutivos, pero llevar mascotas a la oficina se está volviendo una tendencia a escala global, debido a que ayudan a disminuir el estrés y en consecuencia, aumentar la productividad.



No todas las empresas están ganadas a esta tendencia, pero las que han probado la iniciativa, han obtenido buenos resultados. Sus empleados, además de resultar más eficientes, muestran mayores niveles de satisfacción con su empleo y empleador.



Algunas han comenzado con políticas más conservadoras como "El día de llevar a tu mascota al trabajo". Otras, que ya probaron los beneficios, ya permiten que los perros y gatos de sus empleados formen parte de su día a día.



Investigaciones muestran beneficios



Según reseña una nota del diario argentino El Clarín, una investigación sobre la presencia de los perros de empleados en los entornos laborales, llevada a cabo por la Virginia Commonwealth University (EE.UU.), descubrió que aquellas personas que trabajan en empresas que permiten llevar a las mascotas se sienten menos estresadas a lo largo del día.



Los expertos analizaron las variaciones de los niveles hormonales en tres grupos de empleados: unos que tenían mascotas y podían llevarlas al trabajo, otros que las tenían pero las dejaban en casa, y un tercero con empleados que no tenían animales.



En las primeras pruebas, realizadas por la mañana, las muestras de saliva de los participantes del estudio no mostraron ninguna diferencia entre los niveles de hormonas. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las pruebas empezaron a mostrar cómo el estrés empezaba a disminuir en las personas que habían llevado sus perros al trabajo. Por el contrario, el estrés de aquellos que los habían dejado en casa, e incluso el de los que no tenían mascotas, aumentó significativamente.



Randolph Barker, profesor de administración de la Virginia Commonwealth University y líder de la investigación, dijo que "las diferencias en el estrés registradas entre los días en los que el perro estaba presente y los que no, fueron representativas. El conjunto de empleados tenía un nivel de satisfacción mayor del que hay normalmente en los lugares de trabajo", afirmó.



En conclusión, tener a los perros en el entorno laboral puede contribuir a mejorar tanto la satisfacción del empleado, como su desempeño y rendimiento.



Más puntos a favor



También una extensa encuesta realizada por la organización sin fines de lucro American Pet Products Manufacturer's Association (APPMA) en empresas estadounidenses, revela que la presencia de mascotas en el trabajo ayuda a crear ambientes más creativos y productivos; e incluso de empleados dispuestos a pasar más horas trabajando.



Compañías pro mascotas



Google es una de las compañías que se muestra orgullosa de sus iniciativas pro mascotas. Los llamados "Dooglers", son bienvenidos en muchas de sus oficinas del mundo.



Amazon es otra de las grandes compañías estadounidenses que permite que las mascotas acudan a su oficina situada en Seattle.



También en 2015, la oficina de Nestlé en Gatwick (Reino Unido), fue la primera de la empresa en convertirse en "un lugar en el que los trabajadores y sus perros pueden trabajar juntos en un ambiente feliz y seguro". La iniciativa, que se llevó a cabo como parte del programa de salud y bienestar de la organización, ya tiene dos años. Y según informa la BBC, los trabajadores de esta oficina comparten espacio con unos 25 perros.



Fuenete:http://www.miamidiario.com/mascotas/mascotas/mascotas-en-la-oficina/llevar-mascotas-la-oficina/379006