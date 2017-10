El mundo de la mariguana en un museo.

MONTEVIDEO, Uruguay(Agencias)

Desde hace algunos meses, quienes visiten el histórico Barrio Sur de Montevideo hallarán una de las nuevas atracciones de la ciudad: El Museo del Cannabis de Montevideo (MCM).



A primera vista se trata de una casona antigua con paredes color terracota y un discreto cartel. Basta atravesar la puerta para ver desplegados en varias salas y una infinidad de elementos que conforman la primera colección de estas características expuesta a todo el público en América del Sur.



El anfitrión, Eduardo Blasina, es un ingeniero agrónomo vinculado desde hace años con los esfuerzos por despenalizar y regular el cultivo de cannabis en Uruguay. En la actualidad, es el director responsable del MCM: "El museo es un emprendimiento privado que inserta al país en un circuito global, junto a museos de la misma temática en ciudades como Barcelona y Ámsterdam", dice.



En la sala principal, hay una línea del tiempo donde se resume el camino histórico de las libertades individuales, en las que Uruguay fue vanguardia. "La legalización fue una confluencia de varios factores, dice Blasina: una historia de leyes aperturistas como el voto femenino, el divorcio por voluntad única de la mujer, el matrimonio igualitario y el aborto legal".



Un recorrido por el mundo “cannabis”

"Para elaborar el guión ponderamos un relato ameno que permita conectar al público con la asombrosa versatilidad de la planta de cannabis que ha provisto a la humanidad de alimento, indumentaria, papel, redes y medicamentos desde tiempos remotos".



La información del museo revela que no todas las variedades de cannabis son sicoactivas y que su efecto lo determina la presencia de delta tetrahidrocannabinol (THC); las plantas que se usan para alimentos, textiles y otros nes industriales se las conoce como "cáñamo".



A propósito de esta idea, se exhiben allí varios elementos construidos con los residuos del cáñamo (bioplástico), un material que por su resistencia y durabilidad le gana la pulseada a la bra de vidrio.



"El acervo del MCM se constituyó a través de donaciones, compras y regalos. Tanto el museo de Ámsterdam como el de Barcelona colaboraron con objetos y capacitación", explica el director.



En referencia al aspecto medicinal de la planta de cannabis, el museo ostenta una gran vitrina central: "Recopilamos medicinas para mostrar lo que nos parece especialmente una situación injusta: que haya variedad de medicamentos disponibles en el mundo, pero que todavía no haya acceso práctico en el Río de la Plata", explica Blasina.



Para ilustrar esta situación, además de láminas que dan a conocer las propiedades de la planta, hay varios estantes que exhiben recipientes con aceite de cannabis, vaporizadores, cremas y hasta una guía médica orientativa.



Se trata de elementos que fueron adquiridos en viajes a California y Colorado, donde existen industrias desarrolladas especialmente para los usos medicinales y curativos.



La mariguana y la música

En el centro de la sala principal se propone, en clave pop, el primer acercamiento al uso recreativo del cannabis. Allí, se identifican instrumentos musicales elaborados con la resina del cáñamo y tapas de discos de los Beatles, Bob Marley y Eduardo Mateo.



"Hasta qué punto las corrientes artísticas surgieron directamente a partir del consumo es un debate abierto, pero no cabe duda de que este vínculo viene acompañado por una apreciación especial hacia el arte, la naturaleza, el pacifismo y el cuestionamiento sobre las grandes estructuras de poder", sostiene Blasina.



El museo también funciona como un espacio de diálogo y reflexión multicultural que, en temporada alta, es visitado por más de 600 personas al mes. Por las noches, hay espectáculos musicales, cafés filosóficos, un área lounge, un restaurante bar, un hostel exclusivo y hasta una biblioteca donde se pueden consultar libros, revistas y material audiovisual de divulgación.