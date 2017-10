Despídete de las manchas de sol con estos remedios caseros

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es inevitable que conforme va pasando el tiempo a nuestro rostro le surjan imperfecciones, algunas de ellas pueden ser difíciles de erradicar como las manchas, las cuales surgen a causa de la exposición de la melanina que produce nuestro cuerpo y el sol, y otros problemas como las cicatrices del acné y las pecas; sin embargo, no todo está perdido y por eso nosotras te traemos las mejores mascarillas removedoras de manchas hechas en casa.



Mascarillas



-Aloe vera y vitamina E

Como lo mencionamos en notas anteriores, el aloe vera contiene grandes propiedades curativas, es por eso que este ingrediente será uno de los mejores aliados para tu piel. Ya que su alto contenido en vitaminas y proteínas logran restaurar en poco tiempo la salud de tu rostro.



Lo único que necesitas es:

- 200 gramos de aloe vera

- 2 cápsulas de vitamina E



La vitamina E ayuda a contrarrestar los daños causados por los radicales libres, reparando las células muertas, es por eso que al combinar estos dos ingredientes obtendrás una mascarilla altamente nutritiva que ayudará a desaparecer de tu cara las manchas. Solo tendrás que mezclar en un recipiente estos dos ingredientes y aplicarlo en tu rostro por 20 minutos dos veces por semana.



-Miel y avena

Un ingrediente que todas tenemos en nuestra casa es la miel, este alimento es conocido por sus altos beneficios en la salud, no obstante, este también funciona como un antibiótico natural que ayudará a desinfectar y limpiar tus rostro de una manera muy amigables sin irritar tu piel. Solo necesitas:



- 100 gramos de miel

- ½ taza de avena



La avena contienen propiedades como la vitamina B1, B2 y vitamina E, lo cual la convierte en un súper alimento que estimulará a tus células para reparar las manchas de tu piel. Lo único que debes hacer es crear una pasta mezclando perfectamente estos dos ingredientes, aplícalo por 20 minutos dos veces por semana y en poco tiempo notarás la diferencia.



Para lograr este remedios, solo debes retirar la cáscara del pepino y licuar el pepino hasta que quede como una especie de pasta, la cual deberás aplicar en tu rostro de 15 a 20 minutos tres veces a la semana, recuerda que debes hidratar tu rostro al finalizar cualquiera de estas recetas.



Evita las manchas

Para ayudar a tu piel, existen ciertas recomendaciones que se deben seguir para prevenir el surgimiento de este molesto problema, así que nosotras te dejamos aquí las más importantes.



-NO exponerte a los rayos UV



-Usar Protector solar



-Beber suficiente agua



- Incrementar la ingesta de alimentos ricos en vitaminas A, E y C