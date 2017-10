¿Qué hacer si te pica una abeja?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque el riesgo de sufrir una picadura de abeja es más frecuente en primavera, molestarlas y estar muy cerca de ellas incrementará las posibilidades de que seas víctima de alguna de ellas. Sin embargo, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno evitará la presencia de reacciones alérgicas, como urticaria, congestión nasal y estornudos.



De acuerdo con el Diagnóstico y tratamiento por picaduras y mordeduras por himenópteros: abeja, avispa y hormiga formica, del Consejo de Salubridad General (CSG), que depende de la Secretaría de Salud del gobierno federal, las picaduras de estos insectos provocan más fallecimientos que los arácnidos y las serpientes.



Tan sólo en Estados Unidos se llegan a reportar entre 40 y 100 muertes anualmente. Por ello es importante saber cómo actuar ante una picadura.



El CSG recomienda retirar el aguijón lo más pronto posible, con la finalidad de evitar que se propague más el veneno.



El retiro debe realizarse con la uña u otro objeto en dirección contraria al ingreso del aguijón para prevenir la inyección adicional del veneno, que suele liberarse en los primeros 20 segundos.



Esta acción puede liberar feromonas, sustancias químicas secretadas por el ser humano, que atraen a más abejas. Por lo que se sugiere que la puya no se retire en el sitio del accidente, sino en un lugar cerrado.



La herida debe lavarse con agua y jabón y aplicar un poco de hielo en la zona. No es conveniente, según el CSG, aplicar antiinflamatorios locales. Lo siguiente será consultar a un médico para que verifique si se requiere de algún antihistamínico para controlar los síntomas.



Señala, además, que las manifestaciones por picadura de abeja son dolor, inflamación, y enrojecimiento. Esta sintomatología suele ser más grave en personas mayores de 40 años con piquetes en cabeza y cuello.



En el caso de presentar una picadura a nivel ocular recomienda la valoración oftalmológica inmediata, debido a que podrían desencadenarse lesiones severas e incluso pérdida de visión.



Las abejas son atraídas por la fragancia de flores, los colores brillantes y la superficie de aguas tranquilas. Lo mejor es vestir con ropa de manga larga, evitar las prendas de colores vivos y floreados y alejarte de los cestos de basura, pues ahí se acumulan.



La mayoría de estos insectos no pica, a menos de que sean provocados, así que cuando veas una no te muevas o hazlo de manera muy lenta.