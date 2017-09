Cinofobia, el miedo a tener contacto con un perro

(Tomada de la Red)

Es normal que muchas personas sientan temor ante alguna situación peligrosa en donde intervenga un perro, como por ejemplo, cuando un individuo se encuentra con una serpiente, siente temor o miedo y por eso se aleja para no ser mordido/da. Así mismo sienten algunas personas cuando un perro se les acerca.



Sin embargo, hay una fobia que parece ser poco común en las personas, llamada cinofobia, miedo a estar cerca de los perros. Algunos síntomas que presenta la persona están relacionados con el miedo incontrolable que hace que el cuerpo reaccione de distintas maneras.



La causa podría estar relacionada con un trauma a la niñez o una mala experiencia con algún perro. La persona podría experimentar un ataque de pánico, náuseas, sudoración, taquicardia, irritación e incluso un sentimiento de impotencia y en otros casos de ira.



Con lo anterior, las personas pueden fijarse si sufren o no de esta fobia; el padecer de ese miedo puede acarrear no sólo afectaciones individuales, sino a nivel social, en relación a lazos familiares y de amistad, por eso se evita hacer visitas a aquellas personas que tengan en el hogar estas mascotas.



Kienyke.com consultó con la líder de tratamiento ambulatorio de la clínica veterinaria Dover, Sandra Ovando, quien contó que en el lugar se le brinda a las personas dos clases de terapias que consisten en superar o intentar llevar la cinofobia, para que el individuo no se atemorice de la misma forma cuando ve a un perro.



¿Qué tratamiento hay para una persona que sufra de Cinofobia?



La experta mencionó que: “La primera terapia es de corto tiempo, la cual consiste en colocar a la persona que tiene la fobia a escuchar, ver el comportamiento de los caninos y la segunda fase, se da mediante la socialización gradual de las personas con los perros; preferiblemente se hace con cachorros o con razas que sean dóciles para que se controle la cinofobia y sean menores los síntomas de la persona y el tratamiento sea efectivo”.



Sandra Ovando comenta que es muy importante que el tratamiento de choque y el acompañamiento veterinario , vaya de la mano con una atención psicológico especializada, lo cual ayudará al control de la ansiedad y cambiar los pensamientos negativos que se generan en torno a la fobia.



Además, se debe procurar que la persona haga ejercicios de relajación, como el yoga y relajación muscular, antes de la terapia visual, cognitiva e incluso virtual que se puede hacer con producciones donde aparezca este animal.



