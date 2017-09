Esta es la razón por la que debes ir a trabajar en bicicleta

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Andar en bicicleta puede ser mucho más que un agradable paseo; puede ayudarte a hacer ejercicio, a no gastar de más en transporte, a no contaminar el ambiente, e incluso a evitar el tránsito de las ciudades, y llegar adonde te diriges más feliz.Hoy en día, hay muchas personas que trabajan más de 8 horas por día sentadas frente a un ordenador. Solo yendo a trabajar en bicicleta es posible romper con esa rutina y aportarle muchos beneficios a nuestro cuerpo y mente.Ahora un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona desarrolló un argumento más para tener en cuenta: quienes usan la bicicleta para llegar a su trabajo o casa de estudio tienen menos riesgo de sufrir estrés que otras que usan otros medios de transporte. “Se trata del primer estudio que se centra en la relación entre los desplazamientos en bicicleta y el estrés autopercibido” (...) “Tenemos una sociedad bastante estresada y las conclusiones de esta publicación señalan que la bicicleta puede ayudar a reducir los niveles de estrés en la población”, explica Ione Avila-Palencia, una de las investigadora del estudio.De acuerdo a la investigación publicada en la revista BMJ Open y realizada a partir de cuestionarios telefónicos a alrededor de 800 personas de entre 18 y 69 años de la ciudad de Barcelona que viajaban regularmente a lugares de trabajo o de estudio, quienes eligen la bicicleta una vez por semana presentan alrededor de 20% menos de riesgo; y quienes lo hacen cuatro días, hasta un 50% en comparación con quienes no lo hacen.Por otro lado, también el estudio señala que el riesgo de estrés disminuye cuando el entorno urbano es más amigable para el uso de bicicletas, por ejemplo, cuando hay sendas especiales para andar, o estaciones públicas cercanas.Por eso, el estudio concluye diciendo que: "La reducción del estrés puede ser una consecuencia importante del uso rutinario de la bicicleta y debe ser considerada por los tomadores de decisiones como otro beneficio potencial de su promoción". De esta manera, si se apuesta en el diseño urbano por favorecer el uso de la bicicleta, no solo se estaría ayudando a reducir la contaminación, sino también se impulsarían hábitos de vida más saludables, y una mayor calidad de vida y bienestar para las personas.¿Qué opinas tú? ¿En qué crees que la bicicleta ha mejorado tu vida?FUENTE: Eme de Mujer