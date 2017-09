Evita la celulitis con estos alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Diversos estudios a nivel nacional e internacional revelan que 9 de cada 10 mujeres tienen este padecimiento, el cual puede ser leve, moderado o severo. El doctor Howard Murad, autor de The Cellulite Solution, asegura que no se trata de realizar una dieta para adelgazar, sino para hidratar las células profundas de la piel y reparar las zonas afectadas. Para ello, es necesario consumir aminoácidos y antioxidantes, presentes en cítricos como naranjas y toronjas, granada y bayas. Además, existen diversos alimentos que por sus propiedades, pueden disminuir la celulitis del cuerpo, ¡conócelos!Alcachofa: favorece el drenaje linfático y limpia el hígado, el cual se encarga de la eliminación de toxinas.Papaya: la papaina, enzima localizada en esta fruta, permite eliminar la acumulación de grasa y divide a las proteínas que provocan la celulitis.Naranja: “por ser ricas en vitamina C, neutralizan los efectos del estrés oxidativo de la piel, además, es esencial en la síntesis del colágeno”, indica el libro Dieta sana, cuerpo sano.Piña: sus propiedades digestivas tienen origen en su enzima proteolítica, la cual ayuda a digerir las proteínas, sobre todo las causantes de la celulitis, además, ayuda a eliminarla.Pescado azul: “rico en ácidos grasos omega 3, cuyas propiedades antiinflamatorias estimulan la irrigación sanguínea para combatir los problemas de microcirculación”.Además de estos alimentos, es recomendable la ingesta constante de agua, pues es uno de los pilares en una dieta anti-celulitis, ya que elimina las toxinas que favorecen la acumulación de grasa.Fuente: GDA/El Universal/México