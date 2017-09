Evita un episodio grave de hipoglucemia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La hipoglucemia es una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre (anormales), usualmente menos de 70 mg/dl. Sin embargo, es vital que los pacientes con diabetes hablen con su médico para determinar cuáles son sus niveles de azúcar en la sangre normales o bajos.Cada persona reacciona a la hipoglucemia de forma diferente, por lo cual es primordial que los pacientes conozcan sus propios síntomas cuando sus niveles de azúcar estén bajos. Recuerde que una hipoglucemia severa puede causar accidentes, lesiones, coma y la muerteA continuación te presentamos 7 datos que debes conocer para evitar un episodio grave de hipoglucemia:La hipoglucemia puede ser causada por el uso de la insulina.La única manera de saber si usted está experimentando un caso de hipoglucemia es revisando sus niveles de azúcar. Sin embargo, Si usted presenta síntomas y no puede revisar sus niveles de azúcar, trate la hipoglucemia de inmediato.Los síntomas más comunes en un episodio de hipoglucemia ocurren rápido y son los siguientes: Inestabilidad, nerviosismo o ansiedad, sudoración, escalofríos, irritabilidad o impaciencia, confusión, incluyendo el delirio, latidos cardíacos rápidos, mareo o vértigo, hambre y náusea, somnolencia, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento de los labios o la lengua, dolores de cabeza, debilidad o fatiga; así como eventos de ira, la terquedad, o tristeza, falta de coordinación, pesadillas o gritos durante el sueño, convulsiones y perder el conocimiento.Si está seguro de estar experimentando un episodio de hipoglucemia, consuma 15-20 gramos de glucosa o carbohidratos, vuelva a revisar sus niveles de glucosa después de 15 minutos. Si la hipoglucemia continua, repita. Una vez que la glucosa en la sangre vuelve a la normalidad, coma algo pequeño si su próxima comida o merienda es dentro de una hora o más.La mejor manera conocida para prevenir la hipoglucemia es el buen control de la diabetes. La clave consiste en aprender a reconocer los síntomas de la hipoglucemia. De esa forma, puede tratar la hipoglucemia antes de que empeore.Existen casos de personas que pueden comenzar a tener síntomas de hipoglucemia cuando sus niveles son más altos de 70mg/dl. Esto puede ocurrir cuando sus niveles de glucosa son muy altos y comienzan a bajar rápidamente. Si esto le está sucediendo, hable con su médico.La hipoglucemia puede no presentar síntomas. Este tipo de reacción asintomática ocurre con más frecuencia en aquellas personas que constantemente tienen episodios de bajos niveles de glucosa en la sangre y han tenido diabetes por mucho tiempo. En la actualidad, existen medicamentos que combinados han demostrado reducir la cantidad de pacientes que informan sobre episodios de hipoglucemia asintomática durante su utilización.Recuerda que si la hipoglucemia no se trata, ésta puede producir convulsiones o hacer perder el conocimiento (desmayarse o entrar en coma). En este caso, alguien debe encargarse de aplicar glucagón, una hormona que estimula su hígado para que libere la glucosa que guarda, en su torrente sanguíneo cuando sus niveles de glucosa están muy bajos.Su familia, amigos, compañeros de trabajo, con los que usted tiene más contacto deben saber cómo suministrarle el glucagón en caso que usted tenga una severa hipoglucemia y pierda el conocimiento. Pídeles que llamen a algún número de emergencia, si ellos sienten que no pueden manejar la situación.FUENTE: Eme de Mujer