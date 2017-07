Así decoran su casa los millenials

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Recorrer mueblerías o casas de diseño y decoración quedó en el pasado. Hoy los millennials arman su hogar digitalmente. Investigan desde la ubicación de su próximo departamento, hasta el acomodo de cuadros en una pared para que combinen perfectamente con su sillón. La primera mudanza hoy es 100% digital y el único momento físico sucede cuando el camión transporta los muebles que lógicamente, compraron por internet.El offline dejó de ser una opción; 9 de cada 10 millennials están en internet diariamente. Se trata de una generación entre los 18 y 35 años que vive conectada y que vino a cambiar las reglas del juego y los formatos de consumo.De acuerdo a datos proporcionados por Google, 8 de cada 10 millennials busca videos Do It Yourself para dar ese toque personal a sus espacios, y 75% de ellos busca inspiración online para hacer suyo su hogar.De acuerdo a Mercado Libre, en la categoría de Home&Deco de Mercado Libre, los productos más buscados son para los ambientes Salas y Comedores por los miembros de esta generación son:• Muebles de Sala – Sillones, mesitas y muebles de TV• Muebles de Comedor – Mesas y sillas• Decoración – Almohadones, cajas decorativas, cuadros, velas y fanales, canastos, percheros, organizadores, cuadernos y agendas.• Bazar – Vasos y copas, vajillas, contenedores y mantelería• Jardín – Muebles y macetas• EscritoriosAl entender las demandas de los usuarios e inspirado por esta nueva tendencia de compra, Mercado Libre relanzó el año pasado la categoría Home&Deco, en la que incluyó marcas que se han destacado por sus originales diseño y calidad de los productos, tales como Alameda, Tymi, Mueble Moda, Brabantia ,Nezt y Grupo Vasconia, entre otros.El millennial mantiene la preferencia por comprar en línea los artículos del hogar, “en el lapso de un año vendimos aproximadamente 800 mil productos, mientras que se realizaron aproximadamente 2 compras por minuto tan sólo en esta categoría”, aseguró Alonso Cedeño, Manager de Home&Deco en Mercado Libre México.En este sentido las marcas que buscaban un crecimiento, entendieron que era necesario tener no solo su propio e-commerce, sino también sumarse a la oferta de los grandes marketplaces, lo que haría la diferencia en términos de facturación. Sitios como Mercado Libre generan un tráfico mayor al de todos los locales físicos de Diseño y Decoración juntos. “Queremos convertirnos en el mejor destino online de Diseño para el Hogar dedicado a ayudar a nuestros clientes a descubrir productos únicos y de calidad. Buscamos inspirar y fomentar tendencias a través de diseñadores reconocidos e independientes”, agregó Cedeño.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/hogar-decoracion-la-nueva-tendencia-compra-los-millennials/