Fallece el autor de "¿Quién se ha llevado mi queso?"

ENCINITAS, California(AP )

El doctor Spencer Johnson, cuyo libro “Who Moved My Cheese?” (¿Quién se ha llevado mi queso?) vendió 25 millones de ejemplares y se volvió un fenómeno de autoayuda, falleció en Encinitas, cerca de San Diego.



La asistente ejecutiva de Johnson, Nancy Casey, dijo el sábado que el autor murió el lunes de problemas derivados de un cáncer pancreático.



"Who Moved My Cheese?" era una fábula breve sobre la necesidad de aceptar el cambio y que se derivó de una historia que Johnson narraba en fiestas y usaba en discursos.



El libro se volvió una constante cultural en Estados Unidos a finales de la década de 1990, colocado en las vidrieras de librerías y citado en graduaciones y seminarios motivacionales.



"Spencer creó una fábula que ayudó de forma muy accesible a la gente a lidiar con cambios", dijo Ivan Held, presidente G.P. Putnam Sons en el Penguin Group USA, la editorial de Johnson, en una declaración.



Johnson era un médico y autor de libros infantiles cuando escribió su primer éxito en 1982, , "The One Minute Manager", junto con Ken Blanchard.



Ese libro enseña tres técnicas para ser un jefe efectivo, ofreciendo "objetivos de un minuto", "elogios de un minuto" y "reprimendas de un minuto".



Fue publicado independientemente al inicio, pero se vendió excepcionalmente bien en convenciones en las que los autores lo presentaron. Entonces una editorial grande lo adquirió y vendió 15 millones de ejemplares.