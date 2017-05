Molly, la increíble perrita detective que rescata gatos

(Tomada de la Red)

Trabaja para una organización que se encarga de buscar animales extraviados. Es la primera de su especie en rescatar felinos. Cómo fue su entrenamiento y qué mecanismos utiliza.Molly es una cocker spaniel que, junto con su dueño, es la encargada de rescatar gatos que se hayan perdido o hayan sido robados de sus hogares, una tarea que lleva adelante con amor y responsabilidad.Fue abandonada por su familia y pasó por varios hogares temporales antes de ser adoptada en el año 2016 por su actual dueño Colin Butcher, quien tiene un extraordinario trabajo: el de rescatar animales que se hayan perdido o que hayan sido robados de sus casas.Colin lleva más de veinte años trabajando como detective en su agencia privada en Inglaterra. Sin embargo, nunca tuvo mucho éxito rescatando felinos ya que cuando se escapan de sus hogares, suelen quedar atrapados en lugares de los que no pueden salir y muchas veces mueren. De esta necesidad surge la adopción de Molly, quien demostró que disfruta de realizar esta tarea con su dueño.La entrenaron para reconocer olores y pronto comenzó a salir con su dueño para buscar felinos y echándose al suelo sobre su estómago al encontrarlos para no asustarlos.Molly rescató a once gatos en sus dos años de carrera. Su primer búsqueda exitosa fue en febrero y los dueños del gato que fue hallado en el techo de un granero, no podían creerlo.Actualmente Colin se encuentra tratando de inventar una botas para proteger sus patas cuando les toca entrar a sitios abandonados.Fuente:http://www.infobae.com/tendencias/mascotas/2017/05/09/molly-la-increible-perrita-detective-que-rescata-gatos/