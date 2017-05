Coach compra los derechos de Kate Spade por 2 mil 400 mdd

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de adquirir Stuart Weitzman en 2015, la marca neoyorquina, Coach Inc. vuelve a ser centro de atención, esta vez para comprar los derechos de la firma Kate Spade por 2 mil 400 millones de dólares.



A finales del año pasado, Kate Spade comenzó a trabajar con un banco de inversión para ponerse a la venta debido a las demandas del mercado y entre los interesados en adquirirla, además de Coach Inc, se encontraba Michael Kors.



“La compra de Kate Spade es un paso importante en la evolución de Coach como una empresa centrada en el cliente y multimarca”, declaró el director ejecutivo de Coach Inc, Victor Luis, quien también destacó la importancia de la popularidad de la firma entre los millennials.



Con esta compra, la empresa reordenará la distribución de la mercancía Kate Spade y limitará la venta de ésta en outlets online, sin embargo, la estrategia de la compañía estará centrada en expandir la marca en Europa y Asia.