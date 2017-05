Qué tan malo es dormirte sin lavarte los dientes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde nuestra niñez nos enseñan que debemos lavarnos los dientes después de cada comida. Luego, en la adultez, continuamos con este hábito porque sabemos que la higiene bucal es una parte vital de nuestra salud. Pero a cualquier le ha pasado de llegar con mucho cansancio del trabajo, cenar e irse a acostar sin lavarse los dientes, ¿verdad que sí? Y puede que te surja la duda: ¿qué tan malo es irte a dormir sin lavarte los dientes? ¡Averigüemos la respuesta!



2 veces al día



Según Kimberly Harms, dentista y miembro de la American Dental Association, no hace falta que te laves los dientes justo antes de irte a acostar. Lo que realmente debes recordar es que tienes que lavarlos al menos 2 veces al día. Las bacterias que viven en la boca construyen una barrera fina que tarda 24 horas en formarse por completo. Estas bacterias producen ácido a lo largo del día, pero sobretodo en los momentos que ingieres comida.



Si lavas tus dientes menos de 2 veces estas bacterias terminarán dañando el esmalte de los dientes, produciendo efectos no solo a nivel estético, sino que también físicos, como debilitamiento y caries. En general quienes se especializan en la higiene bucal recomiendan lavarlos después del desayuno y luego de la cena para que tengas el hábito y no lo olvides, pero si se te pasa en algún momento, no hay problema (siempre y cuando te hayas lavado al menos otra vez en el día).



El factor snack



De acuerdo con el dentista Denis Kinane, de la Universidad de Pennsylvania, lo más aconsejable es lavar los dientes luego de la cena, pero un tiempo antes de irte a acostar.



Si los lavas con esta antelación, le darás el tiempo necesario al flúor de la pasta para que fortalezca y proteja los dientes. Lo ideal es esperar 30 minutos luego de comer la cena para lavarlos y (¡atención a esto!) evitar todo tipo de snack dulce. Las bacterias se alimentan de los carbohidratos que se encuentran en casi todos los alimentos, pero sobretodo en los snacks.



En definitiva, debes recordar que no importa tanto el momento exacto en que lavas tus dientes siempre y cuando vayas a acostarte sin bacterias en tu boca. No olvides lavarlos por la mañana (sí, también para el buen aliento) y pasar hilo dental para tener unas encías sanas.



Ahora ya sabes cuándo y cada cuánto conviene lavarse los dientes y por qué el lavado constituye un aspecto fundamental para nuestra salud.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/180776/que-tan-malo-es-dormirte-sin-lavarte-los-dientes