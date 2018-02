Realizan desfile para empoderar a la mujer

NUEVA YORK, EU(GH)

La diseñadora de modas, Myriam Chalek presentó su nueva línea de moda del 2018 en un desfile enfocado en empoderar a la mujer, durante la Semana de la Moda de Nueva York, este 9 de febrero.



La originaria de Francia es conocida por crear desfiles de moda alternativos y el desfile de este viernes no fue la excepción, debido a que la diseñadora no utilizó a modelos para mostrar su nueva colección sino a un grupo de mujeres quienes fueron víctimas de acoso o abuso sexual como parte del movimiento de “El Tiempo se Acabó” conocido en Estados Unidos como “Times Up”.



“No quiero que salgan de aquí pensando si la ropa era bonita o no, sino quiero que salgan de aquí impresionados”, comentó la diseñadora a momentos de realizar su desfile.



El evento se realizó en Green Room ubicado en el área conocido como Hell’s Kitchen, donde se realiza la Semana de la Moda en Nueva York del 8 al 16 de febrero del 2018.