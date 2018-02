Problemas de pareja, según tu signo zodiacal

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

¿No te has sentido con las ganas de echarle la culpa al universo por tus problemas en pareja? Podría ser no tan mala idea, especialmente porque, supuestamente, la astrología influye mucho en tu personalidad y, por ende, en tu actitud y toma de decisiones.



ARIES

Aries es el signo del zodiaco más impaciente, así que tendrás problemas con alguien más sensible y precavido que tú. Tendrás que aprender a ser más paciente en tu relación y dejar que tu pareja tome el control de vez en cuando. Recuerda… no hay tiempo para el amor.



TAURO

El taureano quiere poseer y consentir a sus seres queridos. De repente te entrarán las ganas de estar muy cerca de tu pareja y tocarla lo más que se pueda, especialmente porque la sensualidad es un factor importante en tu relación. Desafortunadamente no todos quieren tal intimidad, así que no dudes en darle un poco de espacio de vez en cuando… y no te lo tomes muy personal.



GÉMINIS

Géminis necesita experimentar mucho antes de que pueda comprometerse. Y como un aries, eres increíblemente impaciente. Tomando en cuenta que también eres curiosa y tu mente necesita seguir aprendiendo y conociendo, es importante que tu pareja acepte la energía que tienes y espontánea que puedes.



CÁNCER

Los cáncer necesitan sentirse seguros y protegidos. Eres la más sensible y emocional de todas, así que necesitas cariños con frecuencia, así como mucha seguridad. Es importante que además de tener una relación física, haya una emocional, ¡y que el romance nunca muera!



LEO

Los leo necesitan la atención del mundo. Esto es porque se rigen por el Sol y los rayos del Sol necesitan brillar en ellos para obtener felicidad. Si no recibes mucha atención, te aburrirás y la buscarás en otro lado. ¡Pero ojo! Sólo porque no tenga sus ojos en ti todo el tiempo no quiere decir que no te quiera.



VIRGO

Te gusta trabajar. Punto. Es tan fácil como decir que eres una workaholic, pero desafortunadamente esto podría traerte muchos problemas en tu vida amorosa. Además de tener tus prioridades en el trabajo y vida profesional, también eres exigente y criticas mucho a los demás. ¡Calma! Tu pareja no es un trabajo, y tienes que ser más gentil con él.



LIBRA

Los libra ponen más atención a sus parejas que otros signos. Son capaces de ver ambos lados de la ecuación, así que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Para ser feliz a largo plazo, necesitas ser firme y tal vez un poquitito más impulsiva.



ESCORPIO

Estás completamente comprometida con tu pareja, pero tal vez no todos lo vean como algo bueno. Necesitas a alguien que entienda algo así y pueda hacer lo mismo contigo. Eres una mujer misterioso, pero si quieres que tu relación funciona, ¡comunícate! Sé clara y directa y dile lo que quieres.



SAGITARIO

Los sagitarios necesitan libertad. Tu mente necesita explorar y tu signo necesita una pareja que pueda entenderte. Eres la filosófica del zodiaco, y necesitarás compartir tus ideas para tu novio pueda entenderlas y darte su opinión. Sólo asegúrate de valorar lo que te dice tanto como lo que piensas.



CAPRICORNIO

Los capricornio necesitan estabilidad. Quieres una relación armoniosa, así como una carrera armoniosa y una vida feliz. Recuerda, el que mucho abarca, poco aprieta. Por más metas que tengas, no olvides divertirte de vez en cuando.



ACUARIO

Los acuarianos tienen un ideal del amor que casi no existe, así que a veces no logran disfrutar lo que tienen, porque solo piensan en lo que quieren. Deja de soñar despierta y ve lo que tienes en frente. Si no crees que vale la pena, ¡sé libre! Pero sí, échale ganas.



PISCIS

A veces actuarás como un camaleón para encajar perfectamente en la vida de alguien más, pero en el proceso no sólo pierdes lo que quieres, sino quién eres en realidad. Las mujeres piscis pueden ser unas románticas y soñadoras, pero es vital que te concentres en lo que sí tienes y en los que sí te quieren.