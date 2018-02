El whisky escocés, la tercera bebida favorita de los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuatro datos duros bastan para comprender la relevancia del whisky escocés en el mercado internacional:



1. Se calcula que en Escocia hay cerca de 20 millones de barricas con whisky en añejamiento.



2. El whisky escocés representa una cuarta parte del total de alimentos y bebidas que exporta anualmente el Reino Unido.



3. En Francia se consume más whisky escocés en un mes que cognac en todo un año.



4. Cada segundo son exportadas 38 botellas de whisky escocés a más de 200 países en todo el planeta.



México no es ajeno a estas cifras. Después de la cerveza y el tequila, el whisky, whiskey, wiski o güisqui es la bebida alcohólica de mayor consumo a nivel nacional. Sí, antes que ginebra, ron, vodka, mezcal, vino…



La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con Robin Coupar, embajador global de Gruppo Campari y de Glen Grant, destilería con 177 años de historia. La visita de Robin me permitió confirmar el hecho de que México sigue siendo uno de los mercados más atractivos para el espirituoso escocés y, particularmente, para la categoría single malt (whiskies procedentes de una única destilería, elaborados solo con cebada malteada, en destilación continua en alambique). Me explicaba Robin que el enfoque de las productoras escocesas hacia México hoy se fundamenta en dos aspectos principales.



Primero, en la clara predilección de los consumidores mexicanos por destilados de pequeños lotes, de manufactura artesanal y alta gama, bebidas con una historia detrás de sí. ¿Le suena la tendencia "mezcal artesanal"? Segundo, en un cambio de percepción en torno al destilado escocés; el single malt dejó de ser una bebida aspiracional de hombres mayores y se convirtió en la referencia de mujeres y jóvenes ansiosos por descubrir nuevos perfiles aromáticos y gustativos. ¿Le suenan "millennials"?



Conviene profundizar en el símil mezcal artesanal vs. whisky single malt. Sí, querido lector, el movimiento en torno a los destilados artesanales de agave y demás expresiones alcohólicas regionales, sucedido en la última década, también abrió las puertas a bebidas extranjeras de igual clase.



El respeto del single malt por su terruño, por sus materias primas y tradiciones productivas es realmente atractivo para el consumidor mexicano, hoy mucho más informado y consciente del valor que poseen los espirituosos de alta gama.