Meghan Markle lleva una fina frescura a la Casa Real británica

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El nuevo atuendo de Meghan Markle es sin duda una declaración de que en la Casa Real llegó una bocanada de aire fresco. Y es que desde los looks icónicos de la Princesa Diana, no veíamos que una futura miembro de la familia real británica se distinguiera por su vestuario y su gran estilo de vestir.



Sí, Kate Middleton también revolucionó la manera de presentar looks elegantes y totalmente sofisticados, pero es Meghan Markle quien se ha encargado de darle un aire mucho más millennial a la imagen de los Príncipes de Inglaterra.



Tan solo hace falta voltear hacia atrás para recordar los atuendos que esta actriz ha llevado junto al Príncipe Harry y que la colocan como una de las mejor vestidas en la Casa Real británica.



Esta vez la futura duquesa sorprendió con un traje masculino. El conjunto, además de ser elegante y estiloso para la silueta de Meghan, fue confeccionado por la firma Alexander McQueen y con un costo de alrededor de 96 mil pesos mexicanos.



Asimismo, la futura Duquesa de Sussex optó por una bolsa clutch de Prada valuada en 30 mil pesos. Nada mal para la prometida de nuestro crush, el Príncipe Harry.



Se trató de una blusa blanca de seda con un moño atado por enfrente combinado con un pantalón y saco oscuros en lana y unas zapatillas Manolo Blahnik, también oscuras.



Este look, sencillo y discreto, apuesta a la vanguardia. Ya antes se había visto a Lady Diana y Kate Middleton con atuendos masculinos, pero al parecer no tan elegantes como Meghan.