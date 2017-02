Cosas más dañinas que una infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Serle infiel a tu pareja es una forma rápida y segura de aniquilar tu relación, pero desafortunadamente no es la única. La infidelidad será la más popular, pero aunque no lo creas, existen otras cosas más potentes que podrían arruinar hasta el matrimonio más estable.



Mentirle y esconderle cosas a tu pareja: Aunque lo hagas por amor o para proteger sus sentimientos, esconderle pequeñas cosas podría convertirse en un gran problema a largo plazo. Y si no eres capaz de ser completamente honesta con tu pareja… ¿qué haces con él?



Guardarle resentimiento: Cuando por fin expreses ese resentimiento, el daño ya estará hecho. Empezará como algo simple, tal vez un acuerdo mutuo, pero poco a poco se volverá en algo más grande para ambos, lo cual, a largo plazo, les hará mucho daño.



Falta de comunicación: Esto no quiere decir que no se manden mensajes todos los días, pero si no hablan sobre lo que les molesta o lo que les interesa de la relación, habrán malentendidos. Y todo saldrá en algún momento, pero cuando suceda, seguramente no podrán manejarlo.



Discutir sobre problemas diarios y domésticos: Claro, ese argumento que siempre tienes para hacerlo sentir mal y salirte con la suya. O el hecho de que siempre le restriegas en la cara que nunca está ahí para hacerte sentir mejor. Lo que dices y lo que sientes podría volverse en la peor y más dañina munición del mundo.



Condescendencia: Ser condescendiente es otra forma de hacerte más poderosa que el, y un poder que desequilibra es lo último que necesitas para destruir tu relación. Al igual que con una infidelidad, le bajarás el autoestima hasta por los suelos.



Quedarte sólo por conveniencia: Ya sea porque no quieres decepcionar a tu familia o porque necesitas SU dinero, quedarte en una relación sólo por conveniencia, creará resentimiento a ambos.



Manipulación: Esto es complicado porque usualmente se lleva a cabo de manera sutil, y no te darás cuenta de que te manipulan (o de que estás manipulando) hasta que es demasiado tarde.



Celos: Incluso sin una infidelidad, la sospecha podría matarte desde dentro poco a poco. Tú cambiarás. Tu vida cambiará. Y es obvio que tu relación también lo hará.