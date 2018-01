Los perros clonados que cuidan una prisión rusa

(Tomada de la Red)

Los pastores belgas serán los encargados de vigilar una colonia penal rusa en la que se encuentran los reclusos más peligrosos de ese país.



Lo curioso del caso, y posiblemente lo menos esperado, es que los canes son clonados. Sooam Biotech Research Fundation fue la encargada en 2015 de darle vida a estos dos animales por medio de la copia de moléculas de ADN ya desarrolladas.



Su misión será asistir al plantel de seguridad en el duro invierno que arropa a Yakutia, Rusia, mejor conocida como República de Sajá. En este lugar las temperaturas bajan hasta los -69 ºC en invierno.



Por esa misma razón, y para resistir a las bajas temperaturas, los pastores belgas tendrán en sus patas calcetines que no será un inconveniente en el momento en el que tengan que perseguir a los prófugos del penal. Están diseñados para su mayor comodidad.



En diálogo con nuestro medio aliado SPUTNIK, la representante de la Policía, que participa en el entrenamiento y cuidado de los canes, aseguró que estos peludos no tienen diferencia alguna con otro perro común (no clonado).



“Creí que serían diferentes, pero no veo nada de diferente en ellos (en comparación con animales no clonados). Esos perros son obedientes, tienen el olfato muy desarrollado, son muy sociables y se portan muy bien”, detalló al medio ruso.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/video-perros-rusos-clonados-carcel