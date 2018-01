Entrenamiento de perros para olfatear los artefactos robados

(Tomada de la Red)

Los perros tienen un mayor sentido del olfato que los humanos y ya están siendo utilizados para detectar bombas, drogas y marfil. Ahora, los científicos esperan que los caninos también puedan ser entrenados para detectar los artefactos de Siria e Irak, países devastados por la guerra que han experimentado saqueos generalizados de sitios arqueológicos.



"Los terroristas, el crimen organizado y los delincuentes comunes están destruyendo sitios arqueológicos a escala industrial para sacar provecho de las ganancias ilegales ... es por eso que tenemos que averiguar si podemos entrenar #perros para ayudar", dijo Michael Danti, un experto en consultoría de la Universidad.



del Museo de Arqueología y Antropología de Pennsylvania, en un comunicado anunciando la creación del programa de investigación K-9 Artifact Finders.



La detección de artefactos que se introducen de contrabando en los Estados Unidos [VIDEO] es difícil, dicen los expertos. "Los contrabandistas importan el patrimonio robado a los Estados Unidos escondiéndolo en paquetes y cajones. Usar caninos para olfatear artefactos desenterrados ilegalmente ayudaría a los oficiales de aduanas a identificar rápidamente a los sospechosos de contrabando, que generalmente falsifican formularios de importación cuando trafican artefactos, lo cual es un delito grave. "Domenic DiGiovanni, un oficial de aduanas retirado del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en el comunicado.



Varias instituciones están colaborando en el programa: el Museo de la Universidad de Pensilvania, la Ley de Patrimonio Cultural e Investigación de Políticas del Arco Rojo y el Centro de Perros de Trabajo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania.



Entrenamiento canino

Para entrenar a los perros a olfatear los artefactos, los investigadores utilizarán técnicas similares a las empleadas para entrenar perros para buscar drogas y bombas, dijo Cynthia Otto, directora ejecutiva e investigadora principal del Working Dog Center.



El Museo de la Universidad de Pennsylvania proporcionará piezas de cerámica antigua de Siria y los científicos con el Centro de perros de trabajo capturarán cualquier olor que tengan estas piezas al limpiarlas con material absorbente, dijo Otto. "Vamos a entrenar a los perros para que reconozcan el olor asociado con esas muestras de cerámica", dijo Otto a Live Science.



Para hacer eso, los científicos harán que los perros huelan material que tenga el olor de la cerámica. Cuando los perros huelen un objeto que tiene el olor, reciben una "recompensa", y cuando huelen material que no tiene olor, no reciben ninguna recompensa, dijo Otto.



La recompensa varía según el perro, pero a menudo consiste en varios tipos de alimentos.



"Algunos de nuestros perros están bien con [la recompensa] croquetas, algunos de nuestros perros creen que los perritos calientes son lo mejor que hay, algunos de ellos como el queso. Intentamos averiguar qué es lo más motivador y gratificante para ese perro". Otto dijo. Los perros incluyen pastores alemanes y Labradors; Sin embargo, la raza de perro no será tan importante como el temperamento del animal, dijo Otto. El olor de la cerámica probablemente sea sutil, y se necesitará un perro paciente para olfatearlo, dijo Otto.



Los científicos esperan que los perros también puedan ser entrenados para oler muestras de cerámica de Irak y otras regiones del Medio Oriente, dijo. No se sabe si la cerámica de Irak olería de manera diferente a un perro que la cerámica de Siria. Los registros antiguos en Siria e Irak a menudo se escribían en tabletas de arcilla, y los científicos esperan que los perros también puedan oler esos artefactos.



Si los perros pueden ser entrenados con éxito, los científicos buscarán fondos para realizar pruebas en el terreno (fuera de un laboratorio), dijo el comunicado. Si esas pruebas son exitosas, los investigadores crearán un programa de demostración para funcionarios de aduanas en los Estados Unidos y otros países.





Fuente:http://mx.blastingnews.com/ciencia/2018/01/entrenamiento-de-perros-para-olfatear-los-artefactos-robados-002278071.html