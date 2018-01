Perros y gatos… ¿vegetarianos?

(Tomada de la Red)

Cuando tenemos una mascota, una de las cosas que nos resulta más complicada es saber qué darle de comer. Cuando se tiene un perro, lo más común es darle croquetas, huesos y un poco de la comida que nos sobra en casa. Sin embargo, los expertos afirman que alimentarlo de las sobras, no es nada bueno.De acuerdo con PETA, la mayoría de los alimentos para mascota que se venden en los supermercados están compuestos de partes de animales declaradas no aptas para el consumo humano. Se trata de aquella que cae en alguna de las siguientes categorías: muerto, moribundo, enfermo o discapacitado. Es decir, animales que murieron por infecciones y otras enfermedades.Hoy vemos que la tendencia healthy se expande y esta vez ha alcanzado al mundo de las mascotas. Sí, hay muchas personas que son vegetarianas o veganas que alimentan a sus animales de compañía con dietas saludables libres de carne.Existen diversos estudios que señalan que las enfermedades asociadas al consumo de carne en los seres humanos, como alergias, cáncer, problemas en riñones o en el corazón, también afecta a las mascotas, sobre todo si las alimentas con las sobras.Expertos señalan que las necesidades nutricionales de los perros y gatos se pueden cubrir fácilmente con una dieta vegana equilibrada y algunos suplementos. Es decir, podrían llevar una alimentación a base de arroz, lentejas y verduras orgánicas.Al leer lo anterior, lo que nos viene a la mente es: ¿se puede omitir la carne de la dieta de las mascotas? Aunque sea difícil de creer, la respuesta es… ¡SÍ!; ya que en la naturaleza, los animales comen bastante materia vegetal.Si lo vemos por el lado de sus necesidades nutricionales, nos encontramos con que los perros son omnívoros, por lo que pueden comer verduras, frutas y granos de manera abundante. Los gatos son más quisquillosos, por lo que su alimentación es más complicada, pero actualmente hay líneas de alimento vegano que te facilitarán la vida.Por otra parte, hay expertos en nutrición animal que recomiendan NO retirar por completo la carne, sino darles una dieta equilibrada en la que debe haber una porción de carne, pero mezclada con frutas, verduras y cereales.También hacen hincapié en que la dentadura de los perros está amoldada para cortar, desgarrar y despedazar los alimentos (como la carne), y que carecen de molares, que son los más indicados para triturar vegetales, según cita ABC.En caso de que quieras cambiar la alimentación de tu mascota, consulta a un veterinario.Fuente:http://de10.com.mx/vivir-bien/2018/01/09/perros-y-gatos-vegetarianos