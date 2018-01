Reduce los niveles de azúcar en la sangre con estos detox

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sin duda los licuados son una buena alternativa de desintoxicación. Con ellos se pretende limpiar el organismo de toxinas y sustancias que no son saludables para nuestro cuerpo, desde tiempos ancestrales.



Actualmente un estudio de Macquarie University detalló que existen 3 tipos de detox para eliminar toxinas, bajar de peso y reducir los niveles de azúcar en la sangre.



Este tipo de batidos son muy recomendables para las personas con presión arterial elevada o pacientes con diabetes, por el tipo de fruta y verdura que se maneja.



1.- Espinaca con apio y zanahoria.



La espinaca es una plata que se encuentra en todas las dietas, ya que tiene propiedades como hierro, magnesio y potasio, los cuales reducen los niveles de azúcar o sodio. Mientras que el apio es una verdura diurética y ayuda a eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita. En cuanto a la zanahoria te podemos decir que es un alimento rico en potasio que nos ayuda a los problemas de hipertensión. Es por ello que es recomendable tomarlo en ayunas por las mañanas.



2.- Jugo de tomate con apio



El apio y el tomate son la combinación perfecta para equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. El tomate es rico en potasio y el apio contiene agua en altas cantidades por eso se elimina el azúcar y regula los niveles de insulina en personas con diabetes.



3.- Pepino con limón y hierbabuena.



Esta es una combinación perfecta si quieres reducir los niveles de azúcar en la sangre ya que el pepino contiene vitamina A y C, antioxidantes. Mientras que el limón contiene vitamina C en grandes cantidades, es una excelente fruta para desintoxicar el cuerpo. La hierbabuena además de darle un toque de sabor, es una excelente opción para regular el sistema digestivo y el funcionamiento del estómago.



Recuerda siempre que es súper importante seguir una dieta reducida en azúcar para mejores resultados realizada especialmente para ti por tu doctor.