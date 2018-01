Trucos para eliminar gases e inflamación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La inflamación es una condición usualmente ocasionada por producción excesiva de gas y/o problemas en los movimientos del sistema digestivo. Esto, además de doloroso, puede ser increíblemente incómodo, especialmente si tu estómago se ve un poco más grande y no puedes controlar el gas.



La “inflamación” no es lo mismo que la retención de líquidos. Para entenderlo correctamente, el primero involucra una cantidad excesiva de sólidos, líquidos y gas en tu sistema digestivo. Sin embargo, en algunos casos, la inflamación es provocada por una sensibilidad.



Del 16 a 30% de las personas reportan inflamación regular, ¡así que cuidado!



Un poco de jengibre



La mayoría de la gente cree que el jengibre sólo funciona para las náuseas, pero en realidad también alivia el dolor del gas y la inflamación. De hecho, el jengibre es uno de los remedios chinos más antiguos y es el ingrediente principal de diferentes fórmulas herbales digestivas.



Limón y bicarbonato de sodio



El juego del limón, combinado con bicarbonato de sodio crea dióxido de carbono, el cual es maravilloso para la digestión. Esta mezcla es maravillosa para la inflamación y flatulencias… sin mencionar que funciona inmediatamente.



El bicarbonato de sodio actúa como un antiácido, así que ayuda a aliviar el gas. Sin embargo, es importante cuidar las cantidades, pues puede desequilibrar el pH en el cuerpo. Agrega ½ cucharada de bicarbonato de sodio a agua con limón.





Come más probióticos



Consumir alimentos fermentados puede ayudarte a mantener una buena salud intestinal. Esto es útil porque cuando las bacterias de los intestinos sufren un desequilibrio, aparecen síntomas como inflamación y gases. Equilibrar estas bacterias es una de las mejores formas para evitar el gas.



Ejercicio



El ejercicio puede ayudar a mover desechos y nutrientes en el cuerpo, provocando así un alivio en problemas digestivos. Los ejercicios que ayudan a aliviar dolor abdominal por el gas son: caminar, sentadillas, yoga y más.



Toma agua de rosas



El agua de rosas es un remedio natural y súper útil para el gas y la inflamación, así como para cualquier problema digestivo. Lo ideal es tomar medio vaso ante cualquier síntoma de incomodidad.