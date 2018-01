Cosas que le ocurre a tu cuerpo cuando ¡Tomas un refresco de cola!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando nos ponemos a dieta nuestro nutriólogo nos pide eliminar los refrescos de cola y lo mismo sucede si padeces diabetes.



Pero muy pocos te explican por qué toman está decisión. Es por ello que un bloguero británico que se hace llamar The Renegade Pharmacist (El farmacista renegado) detalló lo que le sucede a tu cuerpo tras tomarte una lata de refresco.



1.- Tomar un refresco de cola es equivalente a 10 cucharaditas de azúcar. Lo cual es literalmente un golpe a tu organismo, el cual no siente naúseas ya que el ácido fosfórico neutraliza el sabor dulce haciendo que no vomites.





2.- Al subir de manera brusca la insulina, el hígado convierte el exceso de azúcar en grasa.



3.- Con el paso de los minutos el cuerpo absorbe toda la cafeína de la bebida, tus pupilas se dilatan, la presión de la sangre sube y tu hígado envía más azúcar a tu sangre para mantener todo en balance.



La hipoglucemia provoca vértigo y sensación de hambre. Quedan bloqueados los receptores de la adenosina lo que reprime las ganas de dormir



4.- Después tu cuerpo libera hormonas dopaminas que te hacen sentir placer. Esta sensación es muy similar a la heroína.



5.- El ácido fosfórico fija en el calcio, el magnesio y el zinc en el intestino acelerando el metabolismo, lo cual aumenta la eliminación de calcio por la orina.



6.- La acción diurética de cafeína que provoca la pérdida de calcio, magnesio, zinc, sodio, electrolitos y agua por la orina. Comienza el mono de azúcar, por lo que te vuelves irritable y apático. Toda el agua que contiene la bebida es eliminada del organismo sin provecho alguno.