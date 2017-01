Lo que tu dermatólogo quiere que sepas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Por ser el órgano más grande y visible de nuestro cuerpo, la piel requiere de un experto que sepa todo sobre el cuidado necesario y protección. Ése es el dermatólogo.



Es por eso que recopilamos algunos de los consejos que estos especialistas acostumbran a dar a sus pacientes para que mantengas una piel saludable y hermosa.



NO EXFOLIES DEMASIADO TU PIEL



Todo en exceso es malo, recuérdalo. Así que sigue tus rituales de exfoliación 1 o 2 veces a la semana, como máximo. Evitarás un cutis irritado, sensible y vulnerable a los rayos solares.



PROTECTOR SOLAR



Nunca salgas a la calle sin aplicarlo. El protector es uno de tus amigos vitales para prevenir manchas, arrugas y el envejecimiento prematuro.



Deberás colocarte protector solar en cualquier parte de tu cuerpo que este expuesta al sol, principalmente en la cara y cuello.



SI SUFRES DE ACNÉ…



No hidrates demasiado tu piel, mejor usa productos comedogénicos o acnegénicos y aléjate de los aceites, ya que crean una sensación pegostosa muy desagradable. También obstruyen los poros que conducen a más brotes de acné.



EL ACNÉ NO ES CULPA DEL MAQUILLAJE



Existe un mito que afirma que algunos cosméticos de belleza pueden producir acné, pero la principal causa no son los cosméticos sino tu genética. Inclusive si eres propensa, podrás utilizar maquillaje siempre y cuando esté dermatológicamente testeado y sea hipoalergénico.



LIMPIA TODOS TUS UTENSILIOS DE MAQUILLAJE



Otro de los consejos del dermatólogo es depurar los restos de suciedad y bacterias en todas las brochas, pinceles y cosméticos. Por ejemplo: las sombras de ojos, necesitan limpiarse todos los días, y aquellas que se usen con productos en polvo necesitan ser limpiadas cada 2 semanas.



COME BIEN Y TOMA AGUA



Ingiere los 2 litros de agua diarios y aliméntate bien, con una variedad de proteínas, carbohidratos, frutas y vegetales. De esta forma, tu piel podrás prevenir erupciones y lograrás verte radiante siempre.