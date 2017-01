Despídete de las ojeras

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las bolsas son abultamientos de la piel que se generan bajo los ojos y que se forman por una pérdida de tono en el músculo y en la piel del párpado, lo que produce un adelgazamiento y un descolgamiento más que nada, antiestético.



Las bolsas producen en aquellos que las sufren una imagen de cansancio y tristeza muy poco juveniles. Pueden ser hereditarias, pero hay factores como el consumo de alcohol o tabaco, la falta de sueño o la retención de líquidos que también influyen.



1. Higiene facial. Es el punto principal para comenzar a tratar las bolsas en los ojos. Todo comienza por mantener la zona libre de químicos y otros compuestos siempre antes de aplicar cualquier producto o tratamiento.



2. Dieta baja en sal y especias. Este tipo de condimentos y potenciadores del sabor favorecen la retención de líquidos que tan nociva resulta para la piel. Por ello, intenta reducir su consumo al mínimo y notarás la diferencia.



3. Mucha fruta y verdura. Al final, los alimentos naturales son lo mejor para el organismo y, por tanto, para tu piel. No las van a eliminar por completo, pero una dieta sana y equilibrada mejorará el aspecto de las bolsas.



4. Adiós al tabaco, el alcohol y otros adictivos. Cuesta, pero no es sólo por la belleza, sino también por tu salud. Decir adiós a estos vicios te reportará más de una satisfacción y, además, verás cómo todos esos defectitos que te ves a diario comienzan a desaparecer.



5. Rodajas de pepino. Siempre se ha dicho que dos rodajas de pepino frías calman la piel y le dan un toque de frescor. No es magia, ni cirugía pero si las dejas un rato contribuirán a deshinchar y descongestionar la zona.



6. Bebe mucha agua. Un mínimo de 2 litros al día es lo más recomendable, aunque siempre debes adaptarlo a tus circunstancias y genética. Con ello eliminarás las toxinas que tu cuerpo no necesita y te verás mucho mejor.



7. Vitamina C. A partir de esta sustancia el organismo genera el colágeno, vital resulta para la piel. Por ello, los alimentos ricos en Vitamina C como la naranja son muy recomendables para mejorar el contorno de los ojos.



8. Dormir. 8 horas descansando son fundamentales para mantener, no solo un buen aspecto físico, sino también la cabeza en su sitio. ¡No te saltes ni una!



9. Productos específicos. Si vas a recurrir a cremas o cosméticos para tratar la zona, busca aquellos que sean específicos y que no lleven demasiados químicos o parabenes.



10. Manzanilla o té verde. Este tipo de tés son muy buenos para hidratar y calmar la piel. Pero, además, pueden ser un truquito para darle frescura. Guarda las bolsitas y déjalas en el congelador durante una noche, para después colocarlas en la zona a tratar. ¡Frescura inmediata!