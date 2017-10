¿Qué hacen los gatos cuando los amos no están?

(Tomada de la Red)

Cuando dejamos a las mascotas en casa es difícil saber cómo se comportan, resulta curioso saber qué hacen nuestros animales cuando no sienten nuestra presencia, hay quienes no aguantan la curiosidad y han instalado cámaras de seguridad para averiguar qué actividades hacen antes de que el amo llegue a casa. Aunque casi siempre no se encuentran desperfectos en la casa a veces hay cosas que se mueven de sitio sin saber quién lo hizo.



Para descubrirlo es importante indicar que cada vez que escuche cerrar la puerta del apartamento o la casa, ellos siempre se asegurarán en que usted se ha marchado, también les gusta hacer guardia y vigilar la casa, así que buscarán siempre olfatear algún lugar nuevo que nunca hayan estado.



Siempre realizan sus estiramientos, no es de extrañar pero casi siempre que están solos realizan trabajos de estiramiento muscular varias veces al día, esto los hacen para que los músculos no se entumezcan después de dormir casi cerca de 16 horas diarias, entonces necesitan hacer sus ejercicios de yoga particularmente, eso le permite estimular su cuerpo.



Si el dueño del animal les deja un plato con comida, de seguro se lo comerán todo, además el estar en silencio comerán sin ningún tipo de estrés. Según los expertos han asegurado que lo mejor es ofrecerles a los felinos una ración de alimento húmedo o paté ante de marcharse, este tipo de alimentos ayudará a que el animal se distraiga por mucho tiempo.



La mayoría de tiempo los amigos de cuatro patas mirarán por la ventana o saldrán a dar un paseo si el dueño dejó alguna ventana abierta. Son extremadamente curiosos así que si se trata de pasear ellos llegarán a recorrer cerca de tres kilómetros diarios, también ocuparán su tiempo libre casando algún animal que vean en casa o algún pájaro que se acerque a la ventana.



Si durante el día el gato no hace ninguna otra actividad, entonces estará durmiendo en su cama, los gatos ancianos pueden pasar hasta 18 horas durmiendo y los cachorros hasta 20. Generalmente este tipo de actividad estimula el crecimiento de los felinos y los mantendrá en cada momento muy activos para aprender del día a día.



Aunque es difícil de deducir, pero el estar tantas horas en soledad los gatos pueden aburrirse, aunque tienen la cualidad de ser independientes, no siempre lo son, como cualquier animal necesita relacionarse para conseguir su felicidad. Si pasa más de ocho horas solos es importante que el felino tenga otro animal con quien compartir las horas que el dueño demore en llegar a casa. Recomendable que pueda comprarle algunos juguetes de comida o juguetes inteligentes, los cuales le ayudarán a distraerse por varias horas.



Cuando el dueño llega a casa hay algunos gatos que tienen un comportamiento distinto, algunos de ellos maúllan sin parar, otros se acercan al dueño y tocan su cabeza contra la rodilla para impregnar su olor y otros siguen en lo suyo como si nada hubiera pasado, esto siempre dependerá de la relación cercana que tiene con el animal, casí siempre el comportamiento de los felinos es muy peculiar.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/que-hacen-los-gatos-cuando-no-estan-los-duenos