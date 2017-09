(Tomada de la Red)

Una gran polémica se ha generado en Rusia en torno un salón de belleza que se encarga de convertir a las mascotas en "criaturas fantásticas".



Los gatos son sometidos a cortes de pelo y tintura para transformarlos en dragones, mientras que los perros pasan por el mismo proceso para lucir como una abeja u otros animales o criaturas mitológicas.



Si bien la dueña del local, Daria Gotz, asegura que la tintura no daña al animal, las duras críticas no tardaron en llegar a través de las misma redes sociales, pues consideran algunos cibernautas que atentan contra las mascotas y peor aún que dicen amarlas y no es así.



Fuente:http://www.provincia.com.mx/web/Cortan_y_pintan_el_pelo_de_sus_mascotas_por_aburrimiento_-79718