Cerveza alemana, una tradición de 500 años

Si hay algo que enorgullece a los alemanes, es su cerveza, la cual está protegida por la ley de alimentación más antigua del mundo: el Reinheistgebot (orden de pureza), que recientemente cumplió 501 años en vigor.Se trata de una norma en la que se estipula los ingredientes que puede contener esta bebida para poder ser llamada “cerveza” en Alemania.La ley se remonta al 23 de abril de 1516, cuando Guillermo IV de Baviera proclamó dicha normativa. El texto original decía que la cerveza pura y tradicional, solamente podía contener agua, malta de cebada y lúpulo.En ese tiempo no se sabía cuál era el efecto de la levadura, por lo que no se incluyó en un primer momento, pero finalmente terminó formando parte de los ingredientes esenciales.En 1906 la ley se extendió a todo el país, y tenía tres objetivos fundamentales: regular su precio, evitar el uso del trigo en su producción (preferían que se usara en la elaboración de pan) y prohibir el uso de algunas especias, que en algunos casos podrían ser venenosas.Actualmente, la cerveza alemana sigue produciéndose a base de esta ley. Y es tan rigurosa que, a diferencia de otras naciones, aquí no se le pueden agregar aromas artificiales, enzimas ni conservadores. Agua, lúpulo, malta y levadura, son y serán los cuatro ingredientes naturales de la bebida protegida como tradicional, por la Unión Europea.De hecho, todas las cervezas que se fabriquen en Alemania y que no cumplan con esta ley, deben registrarse como “especiales”, a excepción de Baviera, donde solamente puede producirse cerveza de acuerdo con el Reinheitsgebot.Pero a más de 500 años ¿esta ley tiene sentido? Al menos para la mayoría de los alemanes, sí. Aunque ahora se enfrentan a un nuevo reto: las “craftbier” o cervezas artesanales. Este fenómeno inició en Estados Unidos y poco a poco ha ganado terreno en Alemania.Aunque, lejos de lo que podríamos imaginarnos, según la Federación Alemana de Cerveceros, casi el 98% de las craftbier, se realiza respetando la orden de pureza de 1516.FUENTE: De10.com.mx