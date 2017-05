Diez formas de saber si tu niño es índigo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si crees que tu pequeño es especial y fuera de este mundo. Este artículo es para ti.



Para comenzar ¿sabes qué es un niño índigo? Estos pequeños son considerados los seres humanos de la nueva era, ya que representan un estado superior de la evolución humana.



Ellos presentan una evolución espiritual, ética y mental. Estos pequeños tienen un sexto sentido muy desarrollado y cuentan con una mayor capacidad de empatía o una creatividad incrementada.



El adjetivo índigo surge de la creencia de que estos niños tienen un aura de color azul. Así que aquí te van sus características.



1.- Los niños índigo destacan entre los demás por su forma de ser y hablar ya que se adaptan fácilmente a cualquier lugar o circunstancia.



2.- Tienen una gran autoestima, les gusta que les llamen por su nombre y de forma clara.



3.- Algunas personas los llegan a confundir con los niños hiperactivos ya que les cuesta realizar una espera o estar sin hacer algo.



4.- Aunque no son berrinchudos no les gusta la autoridad absoluta, pues ellos necesitan que les expliquen cada acción.



5.- Son muy creativos e independientes, les gusta pensar y crear nuevas técnicas para hacer las cosas.



6.- La palabra conformismo no va con ellos. Les gusta variar lo establecido y sobre todo crear técnicas y formas muy diferentes al sistema con el están creciendo.



7.- Tienden a tener problemas en la escuela, ya que son poco sociables, pues les gusta contactar con niños que tengan una conciencia similar a la de ellos.



8.- Les gusta expresar sus necesidades y no reaccionan ante los chantajes.



9.-Físicamente pueden tener un ligero abultamiento del lóbulo frontal, son de ojos grandes y delgados.



10.- Son muy inteligentes, pero necesitan del apoyo emocional para expandir su inteligencia. Muchas veces se frustran fácilmente porque no encuentran eco entre las ideas grandiosas que se les ocurren y las personas o recursos que los apoyen para que esas ideas den frutos.