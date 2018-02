Razones por las que fracasan tus relaciones

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Si en caso de que por más que te esmeres tus relaciones personales no funcionan, esta nota te interesa. Te dejamos algunas actitudes que pueden terminar tus lazos con las personas que amas.



1. Temperamento. En caso de que tu neurosis te gane y grites o te quejes en todo momento, las personas querrán huir de ti de inmediato.



2. La edad. Si tu pareja tiene menos años podría ser un problema si la relación no es completamente madura, ya que podría esconderte de sus amigos y familiares, lo cual no es nada agradable. En caso contrario tampoco lo sería, ya que ese pequeñín querrá que lo trates como tu nueva pareja con todo lo que ello implica.



3. El tiempo. Si eres una persona sumamente ocupada y te interesa más tu trabajo que tus relaciones personales no hay mucho que hacer. Tu crecimiento personal merece uno que otro sacrificio que pocas personas pueden aguantar.



4. Inmadurez. La edad no representa que tan madura es una persona, uno tiene que conocerse, controlarse y motivarse.

Así que si tu pareja no llena tus expectativas es mejor decir adiós y si eres tú la que no termina de madurar trata de centrar tus ideas.



5. Los celos. Así como lo lees, los celos, los secretos y la ausencia desgastan todo el cariño que una pareja se podría tener. Las parejas no tienen por qué contarse todo, pero si lo más importante que les pasa en el día.