Cancelar tu tarjeta de crédito es fácil, rápido y es tu derecho

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)



Ya sea para cambiar de institución financiera o simplemente por que ya no deseas continuar con ella, puedes cancelarla cuando desees, para hacerlo sigue los siguientes pasos:



1- Verifica, antes que nada, que la tarjeta no tenga ningún movimiento a favor o en contra.



2- Avisa a tu banco la decisión de cancelar el plástico, ya sea por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. El banco está obligado a darte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.



3- Van a pedirte que regreses el plástico personalmente, aparte de llenar un formulario que ellos mismos te proporcionan. Si no tienes el plástico, avisa por escrito que fue destruido o que no cuentas con él.



4- El trámite es completamente gratuito, no permitas que te quieran cobrar alguna comisión o que te penalicen por la cancelación de la tarjeta.



5- Una vez que presentes tu solicitud de cancelación, la entidad financiera rechazará cualquier disposición que pretendas realizar; cancelará, sin su responsabilidad, los servicios de domiciliación.

Tómalo en cuenta para evitar problemas con tus pagos.



6- Toma en cuenta que no podrás hacer nuevos cargos, excepto, los ya generados pero no reflejados en tu último estado de cuenta, que pueden ser: comisión anual, comisiones por incumplimiento de pago, la prima de seguros contratados e intereses que se generen hasta el momento en que liquides tu adeudo, si es que lo hay.



7- Cuando no exista adeudo, el contrato se terminará al día hábil siguiente en que hayas solicitado la cancelación.



¿Y si cuento con un adeudo?

En este caso no se terminará el contrato hasta que se liquide todo el adeudo que se tiene: conservas tu fecha de pago y las condiciones establecidas en tu contrato.



El banco debe informarte a cuánto asciende tu deuda con ellos a más tardar el día hábil siguiente en el que solicitaste la cancelación.

Otra opción que tienes es la de cancelar la tarjeta por medio de otro banco (portación de crédito): este hace la cancelación por ti, sin costo, y se convierte en tu nuevo acreedor, te dará un nuevo plástico en el que adeudas el saldo que tenías en la tarjeta anterior; una vez hecho el cambio, deberá entregarte el nuevo contrato.



Una vez que liquides el adeudo, el banco deberá enviarte dentro de los siguientes diez días hábiles o en la próxima fecha de corte, el estado de cuenta o documento que conste que tu contrato terminó, así como la deuda, esto por si fuera necesario hacer alguna reclamación posterior.



También deberán informar a las Sociedades de Información Crediticia que la cuenta ha sido cerrada sin adeudo.



Si tienes alguna duda o tienes algún problema para cancelar tu tarjeta de crédito, acude a la Condusef, o llama a los teléfonos 01 800 999 80 80 y 55 54 48 70 00.