¿Qué hacer con la sarna en los perros?

(Tomada de la Red)

Siendo uno de los males que puede afectar a los perros, sepa cómo evitar y cómo tratar la sarna en ellos.



Los perros tienen una personalidad que los llevan a comportarse de una manera especial, por ejemplo, cuando salen de paseo, se revuelven en el pasto. Lo que sucede con esto es que al estar en contacto con el ambiente, contraen microorganismos como los ácaros que, generalmente, atraen o provocan enfermedades.



KIENYKE.COM le explica qué es esta enfermedad, cómo se produce y cuál es el tratamiento.



La médica veterinaria, Daniela Peñaralda en diálogo con KIENYKE.COM lo contextualiza en el tema.



La especialista comenta que la sarna es producida por un ácaro, un organismo microscópico, que puede ser zoonotica (transmitido desde un animal a un humano) o no.



Las sarnas más en comunes en perros son demodécica y la sarcóptica.



Existen otros tipos como la ortodéctica, que es más común en los gatos y afecta sobre todo, las orejas y termina causando otitis.



La sarna cheyletiella, también más común en gatos y transmitible a humanos. Sarna Pneumonyssoides que aparece en el área de la nariz en los perros.



Entre las más populares o más comunes, la sarcóptica es una de las que un perro puede transmitir a un humano. La médica veterinaria explica que, “el veterinario evalúa la piel, hace un raspado, como un examen de laboratorio, en el que raspa la piel y busca saber si está presente el ácaro de la sarna o no, porque no se ve a simple vista, los síntomas dependen del tipo de sarna, esta pone la piel muy roja, da mucha rasquiña, el animal puede hasta sangrar”.



En cuanto a la demodécica, causada por el ácaro Demodex canis, Daniela Peñaralda nos cuenta más “esta no se transmite al humano, no produce tanta rasquiña, es más común en animales que tienen el sistema inmune deprimido, las defensas no están muy bien o en cachorros. Entonces, cuando hay un síntoma de alopecia o ciertas zonas del cuerpo sin pelo, lo ideal es hacer un raspado de piel para diagnosticar de una vez si hay sarna o no y comenzar el tratamiento lo más antes posible”.



Como ella misma comenta, el tratamiento para este tipo de sarna busca subir las defensas del can para poder curar la enfermedad, porque muchas veces, este tipo de ácaro, es un habitante normal en la piel, solo que cuando se bajan las defensas el organismo que produce la sarna empieza a causar la patología.



Asimismo, la médica veterinaria explica que para prevenir la sarna se debe evitar que el perro tenga o entre en contacto con animales que padezcan la enfermedad, naturalmente, o tengan parásitos en la piel.



Igualmente, ella sugiere que el sistema inmunológico de la mascota se mantenga muy bien con una alimentación adecuada. Hay pipetas en el mercado, como las antipulgas, que también tienen componentes para precaver la sarna, es decir, se pueden utilizar en perros sanos.



En cuanto a los tratamientos de los perros que tienen sarna, la médica veterinaria Daniela Peñaralda sugiere: “normalmente, los baños, uno semanalmente, por cuatro a ocho semanas y se hacen con Amitraz, pueden requerir inyecciones, al menos una vez por semana, de Ivermectina, estos son medicamentos fuertes.



Otros baños medicados son recomendados para evitar o controlar la infección en la piel, porque el ácaro, aparte de la sarna, también causa que las bacterias empiecen a crecer en toda la piel y se forman heridas en la piel, con sangre y pus, por lo que se debe dar antibiótico”. Por tanto, son tratamientos largos, al menos uno o dos meses de duración, dependiendo de qué tan avanzado esté el proceso.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-curar-y-prevenir-la-sarna-en-los-perros