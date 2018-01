¿Te atreverías a probar un helado sabor pizza?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El mundo de la comida está lleno de combinaciones extrañas, pero que resultan en deliciosos sabores.



La pizza y el helado son dos de nuestros platillos favoritos, pero ¿alguna vez pensaste en probar una bola de helado con el sabor de esta receta italiana?



Little Baby´s Ice Cream hizo esto posible. La heladería ubicada en Philadelphia es la pionera en crear este sabor de helado.



Para que tenga el mismo sabor que una rebanada de pizza tradicional, se le agrega orégano, pimienta, ajo, albahaca y no podía faltar la característica salsa de tomate.



También tienen uno llamado “el vocho”, un helado de piña con trozos de jalapeños, menta y cilantro, servido con un shot de tequila reposado.



Helado de ramen, sushi, chocolate con chipotle o sopa de tomate con queso derretido, son sólo algunos de sus más de 130 sabores — entre especiales, de temporada y regulares— que buscan sorprender a sus clientes.



Si estás de visita en Philadelphia, no dudes en ir a este lugar y comer uno de sus fantásticos helados. Su publicidad es tan extraña como sus creaciones, sólo falta echar un vistazo al comercial que realizaron hace algunos años.