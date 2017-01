Evita la retención de líquidos con una pera diaria

(Tomada de la Red)

Las frutas son una fuente de alimentación muy buena ya que aporta muchas vitaminas y minerales



La pera es una de ellas, cuenta con muchas propiedades que resultan ser muy buenas para la salud, a continuación te mostramos cuáles son sus beneficios:



– Esta fruta tiene mucha cantidad de agua, al consumirla hidratas el cuerpo, evitas la retención de líquidos y sacias el hambre.



– Es ideal para las personas que van al gimnasio, debido que no tiene grasas, ni calorías.



– Contiene fibras solubles e insolubles las cuales favorece la regulación intestinal.



– La pera es rica en antioxidantes, lo cual es ideal para proteger tu cuerpo de los radicales libres, responsables de los daños celulares.



– Tiene 11% de vitamina C, cantidad recomendada diaria. Además posee altos valores de vitamina K.



– Al contener mucha fibra ayuda a promover la eliminación de sales biliares y reduce los niveles de colesterol que son malos para el organismo.



– Comer una de estas frutas diariamente reduce en un 50% los riesgos de sufrir un derrame cerebral.



– La fibra que contiene las peras ayuda a expulsar los químicos cancerígenos que se acumulan en el colón. Estudios comprobaron que estas frutas reducen en un 34% las posibilidades de sufrir cáncer en las mujeres menopáusica.



– Debido al bajo grado en sodio e hidratos de carbono y alto en potasio, esta fruta es ideal para la diabetes, hipertensión arterial o afecciones cardiovasculares.



– Contiene muchas vitaminas como A, B1, B2 C y E, además de ácido fólico y hierro, este último fortalece los glóbulos rojos y previene la anemia.



