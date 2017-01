¿Tu corazón está sano? hazte la prueba

(Tomada de la Red)

Un simple análisis de sangre puede predecir cuáles pacientes aparentemente saludables corren un alto riesgo de tener un ataque al corazón.



Los expertos afirman que la prueba podría ser mejor que medir la presión arterial o los niveles de colesterol para evaluar el riesgo cardíaco.



Hasta ahora sólo se ha probado en hombres, pero los investigadores financiados por Fundación Británica del Corazón indican que debería funcionar en mujeres también.



El análisis detecta los niveles de una proteína llamada troponina, la cual se libera cuando el músculo del corazón está dañado.



Los médicos ya utilizan esta prueba de sangre para ayudar al diagnóstico de mujeres y hombres que se cree que han sufrido un infarto.



Pero investigadores de las universidades de Edimburgo y de Glasgow (ambas en Escocia) dicen que debería utilizarse antes de que los pacientes lleguen a ese punto.



BARÓMETRO DE LA SALUD DEL CORAZÓN



En el estudio, el profesor Nicholas Mills y sus colegas encontraron que los hombres que tenían niveles más altos de troponina en la sangre tenían mayor probabilidad de sufrir un ataque cardiaco o de morir de enfermedades del corazón hasta 15 años después.



Pero al someter a estos hombres con diagnóstico de alto riesgo a un tratamiento preventivo, con fármacos que reducen el colesterol llamados estatinas, se redujeron los riesgos así como los niveles de troponina.



Los 3.300 hombres que participaron en el estudio tenían niveles altos de colesterol, pero ningún historial de enfermedades del corazón.



Los científicos planean continuar la investigación con mujeres también.



El profesor David Newby, uno de los autores del estudio publicado en la revista del American College of Cardiology (Instituto Estadounidense de Cardiología), afirmó: “La troponina es casi como un barómetro de la salud del corazón”.



“Si sube, es malo y significa que el riesgo de problemas del corazón aumenta. Si baja, es bueno”.



“También parece predecir quién se beneficia de las estatinas y abre una puerta a todo un nuevo método de análisis”.



DETECTAR UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA



Newby señaló que la prueba de troponina podría ser una adición útil a los análisis de presión sanguínea y de la condición de aquellos que fuman cuando se construye un panorama sobre los posibles riesgos de enfermedad cardiaca en un paciente.



El profesor Mills aseguró también que dicha prueba podrá ayudar a los médicos a identificar a pacientes aparentemente saludables que podrían estar padeciendo una enfermedad cardiaca silenciosa.



“Así podremos darles tratamientos preventivos a aquellos que son más propensos a beneficiarse”, añadió.



El cardiólogo Tim Chico, de la Universidad de Sheffield (Inglaterra), quien no participó en el estudio, coincidió en que los hallazgos pueden proveer una forma de identificar a aquellos en riesgo.



“El problema con las enfermedades del corazón es que todavía es muy difícil detectar señales tempranas en personas sin síntomas”, dijo.



Sin embargo, advirtió el especialista, la mejor forma de tratar una enfermedad cardiaca es con prevención.



“Por eso es importante tener una dieta sana, realizar actividad física regular, no fumar y mantener un peso y una presión sanguínea saludables”.



