Abandono de mascotas, riesgo para la salud

(Tomada de la Red)

Una mascota generalmente es considerada como un “entretenimiento” para los niños o un “acompañante” de una persona adulta o de la tercera edad; lamentablemente en la mayoría de las ocasiones no se toma conciencia de que cualquier animal, sea un gato, perro o ave, requieren de cuidados y atención, sobre todo para que no se conviertan en factor de riesgo para la salud de las personas.



Así lo señaló a SUMEDICO Radio el médico veterinario zootecnista Edgar Islas Calderón, al apuntar que son los perros los animales que con mayor frecuencia son abandonados y se convierten en factores de riesgo para la salud de las personas. Escucha la entrevista parte 1 y parte 2



Los perros que viven en la calle son causa de:



Accidentes, cuando estos perros, en su mayoría desorientados, se atraviesan frente a los carros en calles y avenidas.

Ataques a la población humana, con el consabido riesgo de rabia.

Fecalismo al aire libre, con una gran contaminación del aire que todos respiramos

Sobre este último punto, el especialista con reconocimiento de la UNAM y de instituciones de Estados Unidos, apuntó que un claro ejemplo de la alta contaminación es la Ciudad de México, donde hay dos millones de perros callejeros de los cuales cada uno defeca 300 gramos de heces fecales, las cuales se deshidratan, pulverizan y todos las respiramos.



Pero de esto no son responsables los perros, aclaró, sino las personas pues estudios han revelado que el 70 por ciento elijen una mascota por impulso, cuando tiene que ser una decisión familiar.



“Ahí empieza el problema, porque si se regala a un hijo un cachorro, al principio es divertido y a nadie le molesta, pero cuando nadie se toma el tiempo de educarlo, adiestrarlo para que conviva en armonía en la familia, lo que pasa es que comienza a ser molesto, se le abre la puerta de la calle y se le abandona”, es por lo anterior que la Organización Panamericana de la Salud ha cambiado el término de “perro callejero” por el de “perro de dueños irresponsables”.



Pese a todo lo anterior, Islas Calderón consideró que no se debe de satanizar a las mascotas, pues la misma OPS da alternativas de prevención:



Considerar si el propietario trabaja todo el día, pues entonces es mejor un gato que demanda menor atención.

Tomar en cuenta si entre los miembros de la familia existen enfermedades respiratorias, por lo que es mejor tener perros de pelo corto, o bien en estos casos no son recomendables los gatos y las aves,

Si hay en casa una persona de la tercera edad, no conviene tener un perro u otro animal con mucha energía, pues puede lastimarla

Estar consiente de que una mascota representa un compromiso de 7 a 20 años, por lo que debe ser una decisión planeada.

Fomentar la cultura de la esterilización, pues es falso que estos puedan provocar tumoraciones en los animales, en especial en las hembras, por el contrario, es mejor esterilizarlas incluso antes de que cumplan un año y esto las protegerá más contra el cáncer.